 

Территориальные общины Украины перейдут на прямые межбюджетные отношения – Минрегион

17.06.2020, 5:55, Новости дня

Бюджеты всех 1470 территориальных общин Украины с января 2021 года перейдут на прямые межбюджетные отношения с госбюджетом страны, об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины 16 июня.

“Больше никакого вмешательства района в бюджеты общин. В объединенных общинах уже, наверное, кое-кто забыл, как каждый раз выпрашивать у района средства, потому что после объединения перешли на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом”, – считает заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода.

Вне реформы оставались 6,5 тыс. общин, однако и они получат финансовую независимость.

Среди их основных поступлений: подоходный налог на физлиц 60%, местные налоги и сборы, рентные платежи, акцизный налог, доходы от использования коммунального имущества, плата за предоставление административных услуг, трансферты (дотации, субвенции).

Кабинет Министров Украины утвердил проекты постановлений, которые касаются внесения изменений в административно-территориальное устройство Украины. Предполагается, что после реформы в каждом районе будет не менее 150 тыс. жителей (сейчас в некоторых – около 5 тыс.). После реформы административно-территориального устройства в Украине вместо 490 районов останется 129.

Кабмин хочет, чтобы проект закона Верховная Рада рассмотрела до конца сессии, и осенью правительство смогло перейти к завершающему этапу реформы административно-территориального устройства. Премьер подчеркнул, что новые районы должны появиться в Украине только в следующем году. 

В Министерстве развития общин и территорий заявили, что одна из причин, по которой деление на районы решили изменить, – “огромные диспропорции в параметрах существующих районов, что не соответствуют современным требованиям для организации эффективной местной власти”.

Так, самый маленький по количеству жителей район Украины – Полесский (Киевская область). В нем, по данным на 1 января 2019 года, жило 5622 человека. В самом крупном районе Украины – Харьковском – в 30 раз больше жителей (182 100). После реформы на каждый район будет приходиться минимально ≈150 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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