 

Руководителем Юго-Западной железной дороги “Укрзалізниця” назначила Мироновича

17.06.2020, 5:55, Новости дня

Исполнительным директором филиала государственного предприятия “Укрзалізниця” (УЗ) “Юго-Западная железная дорога” (ЮЗЖД) назначен Артем Миронович. Об этом 16 июня проинформировал сайт госпредприятия.

Приказ о назначении подписан правлением “Укрзалізниці”.

“Юго-Западная железная дорога – ключевой филиал в железнодорожной инфраструктуре страны… В эти нелегкие времена перед новым руководителем филиала стоит задача стабилизировать финансовое состояние вверенного ему подразделения, привлечь дополнительные объемы грузовых перевозок и продолжить реализацию и развитие ключевых инфраструктурных проектов”, – сказал и.о. главы УЗ Иван Юрик.

Он отметил, что Миронович “уже имеет опыт работы на руководящей должности этого регионального филиала”, и выразил надежду, что новый руководитель подразделения справится с поставленными задачами.

В “Укрзалізниці” проинформировали, что Миронович работал в железнодорожной отрасли с 2015-го по 2019 год. В частности, в 2015–2017 годах был заместителем директора Юго-Западной железной дороги, а с 2018-го по 2019 год – заместителем директора филиала УЗ “Пассажирская компания”.

С ноября 2017 года должность и.о. директора регионального филиала ЮЗЖД занимал Роман Веприцкий. В феврале 2019-го он был назначен директором, а уволен с должности в декабре того же года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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