Пригожин прокомментировал скандальное высказывание Бони о россиянах

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17.06.2020, 5:53, Новости дня

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал бывшую участницу «Дома-2» и телеведущую Викторию Боню после скандального высказывания о россиянах.

«Коронавирус, что ли, на всех так влияет? Я просто в шоке от таких высказываний. Я просто в шоке от таких высказываний и, честно говоря, даже не понимаю, зачем это комментировать», – сообщил Пригожин изданию «Вечерняя Москва».

В то же время продюсер выразил мнение, что Боню не стоит наказывать за ее высказывание, чтобы не создавать ей «лишнего пиара».

«Да, действительно, у нас есть те, кто употребляет алкоголь, но не все же. Зачем говорить за всю Россию?» – задался вопросом Пригожин.

«Несусветная какая-то тема. Я в шоке», – добавил продюсер.

Накануне телеведущая, бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня посоветовала властям помогать бизнесменам, а не «алкоголикам и нищебродам».

Ранее другая бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева написала в соцсетях, что нищие россияне или «быдло, которому не хватает на бутылку водки», заводят детей ради средств материнского капитала, а не из-за желания стать родителями. В эфире телеканала НТВ Водонаева назвала часть потенциальных получателей выплат «пьющими» и «маргиналами».

После этого модель пригласили на беседу в полицию. Заявление в правоохранительные органы на нее написал слесарь из Йошкар-Олы.



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