 

Мнение: В Москве уничтожат всех бездомных котов?

17.06.2020, 5:38, Разное

Признаюсь, я недолюбливаю котов, и люблю собак…

Но даже меня, отпетого котонелюба, встревожил разработанный Минстроем новый проект Правил эксплуатации зданий, один из пунктов которого предусматривает, что на все продухи в подвалы должны быть установлены сетки, чтобы туда не могли попасть коты и кошки…

Нечто подобное в Москве уже принималось в 2003 году. Когда замуровали все подвальные продухи. Тогда в столице погибли сотни тысяч котов и кошек. Многие животные погибли в муках, замурованные в подвалах.

Когда не стало кошек, в Москве расплодились грызуны. Крысы стали беспрепятственно гулять по подъездам. В общем, хотели, как лучше, получилось, как всегда… Пришлось размуровывать подвалы.
подробности

Сейчас Минстрой, похоже, решил снова покончить с котами…. Чтобы Москву снова заполонили грызуны?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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