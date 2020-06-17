Мнение: В Москве уничтожат всех бездомных котов?
17.06.2020, 5:38, Разное
Признаюсь, я недолюбливаю котов, и люблю собак…
Но даже меня, отпетого котонелюба, встревожил разработанный Минстроем новый проект Правил эксплуатации зданий, один из пунктов которого предусматривает, что на все продухи в подвалы должны быть установлены сетки, чтобы туда не могли попасть коты и кошки…
Нечто подобное в Москве уже принималось в 2003 году. Когда замуровали все подвальные продухи. Тогда в столице погибли сотни тысяч котов и кошек. Многие животные погибли в муках, замурованные в подвалах.
Когда не стало кошек, в Москве расплодились грызуны. Крысы стали беспрепятственно гулять по подъездам. В общем, хотели, как лучше, получилось, как всегда… Пришлось размуровывать подвалы.
подробности
Сейчас Минстрой, похоже, решил снова покончить с котами…. Чтобы Москву снова заполонили грызуны?
Фотографии отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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