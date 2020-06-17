Мнение: Такое дело интересное: трансвестит без головы в реке
17.06.2020, 5:35, Разное
Иной раз радуюсь, что больше не работаю криминальным репортером. Страшное дело. Я не слишком нервный. И то порой омерзение находит. “У тебя голова хорошая, – говорит Женя. – Ты нам помогал сильно. У Лехи вон тоже хорошая. Но только лоб – он им переносицы ломает. В общем, тут такое дело, Андрей. Нашли трансвестита в реке без головы. И без хорошей. И без плохой. Ну и до кучи без рук, без ног”.
– Спасибо, я так занят…
– Нет, не не понял, я же тебе не прошу писать что-то, на место приезжать, просто ответь на один (один только) вопрос.
– Так?
– Представь, что ты убил трансвестита.
– Не хочу я такое даже представлять!
– Нет, ты представь. Вот за что?!
– Я?!
– Ты.
– Например, он полез ко мне. А я злой идиот из местной деревни. Дал по голове ему, он и помер.
– Так, – кричит Женя, – звони в Питер. Мотив установлен. Убийца – пока нет. Но есть подозреваемый… Надежный.
– Чего-о-о?!!
– Спокойнее, Андрей, профессиональный юмор.
История. В реке Мга. Почему не “Мгла”, было бы интереснее?! Нашли обрубок тела – без головы, без рук и без ног. Нашел парнишка 17 лет. Он купаться полез. Запах не понравился. В кусты заглянул. Там плавает обрубок с грудью. С членом и грудью. Его и вывернуло наизнанку.
Тело в морге городка Кировск – в Ленинградской области. Импланты из силикона пробивают по серийному номеру – будут искать пластического хирурга, так и установят личность, а то ни отпечатков пальцев, ни особых примет.
– Угадаешь, зачем в реке брали пробы воды? – спрашивает Женя. – Ты же умный.
– Если утопили не в этой реке, а просто сюда сбросили, в желудке – другая вода будет.
– Нет, ну точно подозреваемый есть. Ты в Питере давно был?!
– Три года назад.
– Отпадает, – кричит Женя в трубку. – Отбой, репортер.
– Я больше не работаю репортером.
– Ну и правильно. Но друзей не бросай. Ты сейчас на свободе, тебе Женя, вроде как, не нужен. Но всякое бывает…
– До свидания!
@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/3098
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет