Мнение: Такое дело интересное: трансвестит без головы в реке

17.06.2020, 5:35, Разное

Иной раз радуюсь, что больше не работаю криминальным репортером. Страшное дело. Я не слишком нервный. И то порой омерзение находит. “У тебя голова хорошая, – говорит Женя. – Ты нам помогал сильно. У Лехи вон тоже хорошая. Но только лоб – он им переносицы ломает. В общем, тут такое дело, Андрей. Нашли трансвестита в реке без головы. И без хорошей. И без плохой. Ну и до кучи без рук, без ног”.

– Спасибо, я так занят…

– Нет, не не понял, я же тебе не прошу писать что-то, на место приезжать, просто ответь на один (один только) вопрос.

– Так?

– Представь, что ты убил трансвестита.

– Не хочу я такое даже представлять!

– Нет, ты представь. Вот за что?!

– Я?!

– Ты.

– Например, он полез ко мне. А я злой идиот из местной деревни. Дал по голове ему, он и помер.

– Так, – кричит Женя, – звони в Питер. Мотив установлен. Убийца – пока нет. Но есть подозреваемый… Надежный.

– Чего-о-о?!!

– Спокойнее, Андрей, профессиональный юмор.

История. В реке Мга. Почему не “Мгла”, было бы интереснее?! Нашли обрубок тела – без головы, без рук и без ног. Нашел парнишка 17 лет. Он купаться полез. Запах не понравился. В кусты заглянул. Там плавает обрубок с грудью. С членом и грудью. Его и вывернуло наизнанку.

Тело в морге городка Кировск – в Ленинградской области. Импланты из силикона пробивают по серийному номеру – будут искать пластического хирурга, так и установят личность, а то ни отпечатков пальцев, ни особых примет.

– Угадаешь, зачем в реке брали пробы воды? – спрашивает Женя. – Ты же умный.

– Если утопили не в этой реке, а просто сюда сбросили, в желудке – другая вода будет.

– Нет, ну точно подозреваемый есть. Ты в Питере давно был?!

– Три года назад.

– Отпадает, – кричит Женя в трубку. – Отбой, репортер.

– Я больше не работаю репортером.

– Ну и правильно. Но друзей не бросай. Ты сейчас на свободе, тебе Женя, вроде как, не нужен. Но всякое бывает…

– До свидания!

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