Отец Жанны Фриске рассказал об усыпанной халвой и шоколадом могиле дочери

17.06.2020, 5:30, Разное

Отец покойной певицы Жанны Фриске рассказал, какие сладости приносят поклонники ей на могилу. В основном это халва и шоколад, поскольку исполнительница очень любила эти сладости, на пятую годовщину смерти именно этими кондитерскими изделиями поминали усопшую.

Могила Жанны Фриске находится на московском Николо-Архангельском кладбище. В памятный день ее решили навестить более десяти человек. Многие отметили сходство погоды в дни похорон и годовщины. Безоблачное небо быстро затянулось тучами, затем пошел дождь, но через какое-то время вновь вышло Солнце.

Отец, вспоминая свою дочь, отметил, что Жанна Фриске всегда умела его удивлять, словно это было ее способностью. По словам Владимира Копылова, она всегда была «большой умничкой». Скончалась певица в 2015 году, из-за рака мозга почти три месяца исполнительница пребывала в коме.