Путин разыгрывает «американскую карту» перед выборами

17.06.2020, 5:20, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в интервью российскому телевидению заявил, что протесты в США свидетельствуют о «глубинном кризисе» в этой стране.

«Безусловно, то, что произошло, – это проявление каких-то глубинных внутренних кризисов», – заявил Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой был выложен в социальных сетях в воскресенье.

«Что касается вещей, связанных с отношениями между белым населением и афроамериканцами, ну, это известная проблема, давняя проблема Соединенных Штатов. Мы всегда, кстати еще в Советском Союзе и в современной России, с большой симпатией относились к борьбе афроамериканцев за свои естественные права», – цитирует интервью Путина «Интерфакс».

По словам Владимира Путина, в отличие от США Россия уверенно выходит из ситуации с коронавирусом. В Америке так не происходит, поскольку «партийные интересы в данном случае ставятся выше интересов всего общества и интересов народа».

По мнению Путина, это «связано с системой управления» в США, отличной от российской системы, где кабинет министров и главы регионов работают «как одна команда».

«Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то или в правительстве, или в регионах сказал: не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит», – заметил президент РФ. В США же, подчеркнул Путин, все иначе. «Вот, президент говорит: надо сделать так-то, так-то, а на местах губернаторы говорят: да пошел ты подальше», – сказал Путин.

Опрошенные Русской службой «Голоса Америки» эксперты обратили внимание на то, в чем действительно разница между системами управления в России и США.

«Соединенные Штаты являются федеративной республикой, и разделение властей является сильной стороной политической системы США, – рассуждает в беседе с «Голосом Америки» заместитель директора Института Кеннана Уильям Померанц (William Pomeranz, Kennan Institute). – Отсутствие указаний из центра способствовало тому, что губернаторы, которые несут политическую ответственность перед своими избирателями, стали активнее и взяли на себя принятие решений. Путин, по иронии судьбы, также пытался передать власть губернаторам, но его вертикаль власти затрудняет подобное делегирование полномочий».

В то же время, считает аналитик, избранные Владимиром Путиным и Дональдом Трампом модели поведения во время пандемии – когда оба лидера на какой-то момент самоустранились от принятия решений, а также указывали, что в других странах дела еще хуже – оказались похожи.

«Имеющиеся данные не свидетельствуют, что Россия выходит из пандемии коронавируса, поэтому Путину преждевременно объявлять о победе над COVID-19, либо читать лекции другой стране. Напротив, на мой взгляд, Россия и США служат примерами того, как не стоит реагировать на кризис в области общественного здравоохранения», – считает Померанц.

Заявление Путина, наряду с массированной пропагандой государственных телеканалов о кризисе демократии в Америке, является попыткой лидера РФ разыграть «американскую карту» во внутренней политике и не отражает исторический контекст событий, полагает директор евразийской программы вашингтонского «Атлантического совета», экс-посол США в Украине Джон Хербст (John Herbst, Atlantic Council).

«Конечно, упоминаемые проблемы реальны, и Соединенные Штаты должны их решать. Но я бы не назвал это «глубоким системным кризисом, – говорит Хербст. – Если вы знакомы с американской историей, то вы знакомы и с тем, что за последние 30-40 лет значительно улучшились условия жизни афроамериканцев. В то же время эти протесты отражают вполне объяснимые поводы для недовольства. В США есть примеры и подобных кризисов, и их разрешения».

По словам Хербста, реализация озвучиваемых протестующими радикальных идей, например, об отказе от финансирования полиции, опасна. Однако он полагает, что протесты в итоге приведут не к системному кризису, о котором говорит Путин, а к позитивным реформам.

«Нынешние протесты носят массовый характер, но не сравнимы с теми, что мы наблюдали в конце 1960-х годов, когда я учился в школе. Подобные протесты были несколько лет назад, а также в 1992 году, – вспоминает Хербст. – И каждый раз после протестов в стране проводятся определенные реформы, и я надеюсь, что в этот раз проведенные реформы будут носить существенный характер».

Эксперт Института Кеннана Уильям Хилл (William Hill, Kennan Institute), в прошлом дипломат и профессор Национального военного колледжа США, заявил Русской службе «Голоса Америки», что Путину легко критиковать США: ведь американцы и сами весьма критичны к некоторым аспектам происходящего в стране.

«Опросы показали, что его рейтинги одобрения падают, и приближаются к самым низким показателям за все время его президентства, начиная с 2000 года», – рассуждает Хилл. По мнению экс-дипломата, Путин рассчитывает, что таким образом сумеет поднять свой рейтинг, что существенно важно в преддверии голосования по поправкам в Конституцию России.

Эксперт предупреждает, что в краткосрочной перспективе Путин может извлечь выгоду из происходящих в США событий: если россияне придут к выводу, что все-таки российский президент управляет страной лучше, чем лидеры некоторых других стран мира, в частности, США. Однако в долгосрочной перспективе, полагает Уильям Хилл, ситуация может сложиться не в пользу Путина: ведь протесты в США прекратятся, а справиться с пандемией миру, по всей видимости, удастся еще не скоро.