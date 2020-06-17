 

“Росатом” оценил восстановление плавучего космодрома “Морской старт”

17.06.2020, 5:06, Новости дня

Затраты на восстановление работоспособности комплекса "Морской старт" могут составить 84 миллиарда рублей.

Проект "Морской старт" создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. С 2014 года, когда с него был произведен последний (36-й по счету) запуск, проект законсервирован. Позже система была выкуплена Россией и перевезена на Дальний Восток.

Как сообщает РИА Новости, приблизительный объем инвестиций в восстановление платформы – 84 миллиарда рублей. Об этом говорится в материалах экспертов "Росатома".

В материалах не указывается, на какие цели требуются инвестиции. Однако известно, что у проекта "Морской старт" нет ракеты, нет соответствующей береговой инфраструктуры для сборки и испытаний ракет, снято все иностранное оборудование.

При этом объем инвестиций превышает примерно в восемь раз стоимость самого комплекса. За него в 2016 году отдали около 11 миллиардов рублей.



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