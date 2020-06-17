 

Экс-мэр Владивостока сменил колонию из-за ослабленного режима содержания

17.06.2020, 4:48, Новости дня

Осужденный за коррупционные преступления бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев переводится в одну из колоний Хакасии после выявленного Генпрокуратурой ослабления режима содержания в Приморье, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморского края Владимир Найдин.

«Его везут <…> в одну из колоний Хакасии. <…> Согласно российскому законодательству, по прибытии в колонию он может сообщить письмом или телефонным звонком с таксофона своим родственникам о том, где он находится», – приводит слова Найдина ТАСС.

Он также добавил, что не располагает информацией о том, когда Пушкарев прибудет в Хакасию.

Найдин добавил, что в колонии в Приморье, где содержался Пушкарев, не выявлено случаев заражения коронавирусом, и Пушкарев, садясь в поезд, был здоров. По словам председателя ОНК, в колонии в Спасске-Дальнем Пушкарев был трудоустроен.

Напомним, в апреле 20019 года суд признал Пушкарева виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Коронавирус нашли у 457 человек в российских интернатах

07.06 / Число жертв коронавируса в США превысило 110 тыс. человек

14.04 / Эксперт: Объявление режима ЧП ударит по бизнесу

23.04 / Times – демократы и республиканцы стремятся оседлать антикитайскую волну

29.05 / Washington Post – новым законом Пекин ставит под угрозу автономию Гонконга

12.06 / Обвиняемый в убийстве Флойда экс-полицейский может рассчитывать на крупную пенсию

06.06 / Защита Порошенко обжаловала бездеятельность Венедиктовой в суде

15.06 / Ушел из жизни бывший хоккеист “Трактора” Олег Мальцев

12.06 / Глава Минздрава заявил о стабилизации ситуации с выплатами медикам

05.05 / Карантин в Украине, скорее всего, после 22 мая будет продлен – Шмыгаль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска