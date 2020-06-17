Адвокат озвучил причину употребления алкоголя Ефремовым в день ДТП

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17.06.2020, 4:45, Разное

После смертельного ДТП жена Михаила Ефремова заявила, что артист много пил, и его поведение нельзя было контролировать. Причина пьянства – глубокие переживания. В прошлом году у актера умерла мать. Повлияла на его душевное состояние и смерть Галины Волчек.

Любовь Успенская тоже заметила, что в последнее время Михаил Ефремов был подавлен. Он звонил певице незадолго до трагедии. Теперь артистка корит себя за то, что не приняла во внимание тревогу в его голосе.

Накануне с неожиданным заявлением выступил адвокат актера Эльман Пашаев. Юрист заявил, что в день аварии скончался друг Ефремова, и тот не смог отказать себе в употреблении крепкого напитка.

“Михаил был в трауре”, – пояснил адвокат.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 12 Июн 2020 в 2:36 PDT

Напомним, что 8 июня в центре Москвы произошла жуткая авария. Пьяный Михаил Ефремов сел за руль своего авто и поехал по вечерней столице. На Садовом кольце актер выехал на встречную полосу и врезался в небольшую грузовую машину. Водитель фургона Сергей Захаров умер в больнице через несколько часов.

Таганский суд 9 июня решил, что Михаил Ефремов должен провести два месяца под домашним арестом, пока идет следствие. Артист признал вину. Спустя пять дней после ДТП в Сети появилось видеообращение, где он признался, что не понимает, как жить дальше.



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