 

Тимати наслаждался падением Джигана

17.06.2020, 4:45, Разное

Тимур Юнусов (Тимати) долгое время наслаждался неудачами Дениса Устименко-Вайнштейна (Джигана). Однако когда последний начал уничтожать свою жизнь загулами в Майами, “мистер Блэк стар” не на шутку забеспокоился за коллегу. В какой-то момент Тимати стало не по себе от того, что творит Джиган.

Но когда Тимати принял решение выйти на контакт с опальным рэпером, было уже поздно. Джиган уже проводил дни в клинике, где его лечили от алкогольной и наркотической зависимостей. Однако Юнусов не отказался помочь другу, когда тот покинул стены медучреждения.

Джигану и Тимати быстро пришла в голову идея, как можно заработать. Они придумали песню “Офигенный хавчик”. Именно это словосочетание часто произносил Устименко, когда вел сомнительные прямые эфиры в “Инстаграм”. Для записи трека рэперы пригласили 18-летнего блогера Даню Милохина. Позже был выпущен и клип.

“Где-то я прикалывался над ним, в каких-то клипах, немного троллил Джигу. Джига на меня немножко где-то обижался. А потом случился майамский волшебный трип Джигана, который подарил нам столько крылатых фраз”, – рассказал Тимати.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 22 Мар 2019 в 12:52 PDT

Напомним, в феврале у Джигана родился сын в Майами. Рэпер с размахом начал отмечать появление наследника на свет. Он начал много пить и употреблять запрещенные вещества. Это привело Джигана в американский рехаб. По возвращении в Москву он также оказался в клинике.



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