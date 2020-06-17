 

В России грузовик со щебнем смял пять машин, есть погибшие и раненые

17.06.2020, 4:42, Новости дня

16 июня в России на автотрассе в Челябинской области на мосту через реку Сильга грузовик со щебнем протаранил пять автомобилей. Об этом сообщает местное издание 74.ru.

По данным ГИБДД РФ, два человека погибли, семеро получили травмы разной степени тяжести.

На видео, которое опубликовало издание, зафиксирован момент ДТП: грузовик на полной скорости врезается в автомобили, остановившиеся впереди него: “Лада Гранта”, Renault Sandero, Audi Q7, ВАЗ-2114 и Cino.

Оба погибших, мужчина и женщина, находились в “Ладе Гранта”, которую грузовик подмял под себя полностью.

По версии водителя грузовика, у его машины отказали тормоза.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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