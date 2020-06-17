Мангер: Я даже не был знаком с Гандзюк

17.06.2020, 4:42, Новости дня

Подозреваемый в заказном убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислав Мангер заявил, что не был с ней знаком, а дело против него сфальсифицировала прокуратура. Об этом он сказал в комментарии проекту PavlovskyNews. Видео общения с Мангером через мессенджер журналисты опубликовали в Facebook.

“Я реально не знал этого человека. Мы из разных галактик. Это горсовет. Она там руководила большинством. Мы – в облсовете, который никакого отношения к горсовету не имеет. Мы даже не пересекались. Я один раз ее видел”, – сказал он.

По информации PavlovskyNews, у Мангера скачет давление и утром он был в реанимации Херсона, а к обеду сотрудники Службы безопасности Украины доставили его в Киев на суд по избранию меры пресечения.

“Владислав готов принять любой вердикт, но уверяет, что дело против него сфальсифицировано прокуратурой”, – отмечает PavlovskyNews.

По словам Мангера, заказчиком дела против него является сотрудник СБУ по фамилии Доценко, он якобы был куратором Гандзюк и Сергея Торбина, который отбывает заключение как организатор группы, убившей активистку.

⚡️Подозреваемый в заказе убийства Катерины Гандзюк Владислав Мангер ответил на главные вопросы нашего журналиста по этому громкому делу, подробнее – https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjLH5BBFz5A9QУ Мангера скачет давление. Ещё утром он был в реанимации Херсона, но к обеду представители СБУ доставили его в Киев на суд по избранию меры пресечения. После прошения об отводе судьи, заседание перенесли.Владислав готов принять любой вердикт, но уверяет, что дело против него сфальсифицировано прокуратурой.По его словам, заказчиком является работник СБУ Доценко. Он был куратором Гандзюк и Торбина, который сознался в покушении на неё.Мангер уверяет, что задержанные исполнители покушения оболгали его, заявив про давление со стороны главы Херсонского облсовета.Также подозреваемый заявил, что не был знаком с Гандзюк."Я реально не знал этого человека. Мы с разных галактик. Это горсовет. Она там руководила большинством. Мы в облсовете, который никакого отношения к горсовету не имеет. Мы даже не пересекались. Я один раз её видел", – заявил Мангер. Posted by Pavlovsky News on Teisipäev, 16. juuni 2020

12 июня Печерский райсуд принял решение о принудительной доставке Мангера, но адвокаты подозреваемого заявили, что он не может прибыть в суд из-за проблем с сердцем. Чиновник был помещен в больницу в Херсоне. Его защитник Дмитрий Ильченко рассказал, что Мангер не сможет участвовать в заседаниях ориентировочно неделю.

Вечером 15 июня Печерский районный суд Киева дал разрешение на немедленное задержание подозреваемого, а утром 16 июня его задержали.

Однако его защита сразу по прибытии заявила отвод судьи Печерского суда и настояла на том, что Мангер имеет право не находиться в зале во время рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Мангер находится на свободе после того, как за него в феврале 2019 года внесли залог в размере 2,5 млн грн.