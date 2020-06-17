Заседание суда по делу об угрозах Пояркова в адрес Зеленского назначено на 30 июня

17.06.2020, 4:42, Новости дня

Шевченковский районный суд назначил заседание по делу об угрозах в адрес президента Украины Владимира Зеленского со стороны художника и общественного деятеля Сергея Пояркова на 30 июня, сообщается в опубликованном на сайте расписании.

Заседание начнется в 13.30. Председательствовать будет судья Татьяна Левицкая.

Поярков является обвиняемым по делу, а Зеленский – потерпевшим.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). Это преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Скриншот: sh.ki.court.gov.ua

Как сказано в опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений материалах дела, уголовное производство №22019000000000305 Служба безопасности Украины открыла в октябре 2019 года. Пояркову инкриминируют угрозы в адрес Зеленского на опубликованных в YouTube роликах.

В частности, по данным СБУ, Поярков на одном из видео, “используя язык мимики”, сказал в адрес президента: “Если ты, падаль, будешь дрочить на украинскую землю, то мы тебя радикально на куски порвем”. Кроме того, телеведущий, “используя нецензурную брань, язык мимики и жестов”, критиковал президента и угрожал причинить вред его здоровью в одном из выпусков своей авторской программы на телеканале “Прямий”.

В судебных материалах фамилия Пояркова не указана, но он называл изданию “Детектор медиа” именно такой номер уголовного производства.

В январе Пояркову сообщили о подозрении по этому делу, суд тогда избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. В марте в текст подозрения внесли изменения. 27 марта расследование уголовного производства завершили, материалы дела передали Пояркову и его защитнику для ознакомления (оно состоит из двух томов: в первом томе 208 страниц, во втором – 249). Следователь считал, что Поярков затягивал с ознакомлением, в связи с чем обратился в суд. 12 мая Шевченковский суд обязал Пояркова изучить материалы дела до 26 мая. 28 мая Пояркову вручили обвинительный акт.