Россия — «угроза номер два»

17.06.2020, 4:26, Разное

В Конгрессе США представлен доклад «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам».

Авторы доклада предлагают ввести «самые жесткие санкции» в отношении стратегических противников Америки — Китая, России, Ирана, террористических организаций. В Кремле рассчитывают, что планы американских политиков ввести новые жесткие санкции против РФ так и останутся на уровне планов, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос о введении новых санкций прямо сейчас не стоит. 120-страничный доклад, подготовленный RSC (Республиканским исследовательским комитетом палаты представителей), содержит около 140 рекомендаций в отношении «наиболее агрессивных глобальных противников Америки».

Кроме того, рекомендации касаются реформ ООН и Государственного департамента, изменений в предоставлении американской зарубежной помощи. Документ носит резко партийную направленность. Много места отведено критике внешнеполитического курса Барака Обамы. Вот цитата из преамбулы, дающая представление об общей направленности, или идеологии документа:

«УКРЕПЛЕНИЕ АМЕРИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ГЛОБАЛЬНЫМ УГРОЗАМ»Отрывок из доклада

В течение восьми лет провалившаяся политика президента Обамы позволила укрепить наших главных противников и ослабить позиции Америки как ведущей мировой державы.

В течение этого времени коммунистический Китай и РФ оставались без (нашего) контроля, Иран получил самолет, полный денег (400 млн долларов, переведенных за согласие на «ядерную сделку». — А. П.), группы джихадистов, такие как ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ. — А. П.), были просто распущены как второстепенные формирования, ключевые союзники были оскорблены, иностранная помощь и наши взносы в Организацию Объединенных Наций не продвигали американские интересы. США вели себя робко на мировой арене.

Напротив, с момента вступления в должность президент Дональд Трамп восстановил американское лидерство и авторитет, продвигая программу «Америка прежде всего» в области национальной безопасности и внешней политики.

Этот подход стремится продвинуть американские глобальные интересы превыше всего и восстановить доверие к цели Америки. Он признает, что Соединенные Штаты — лучшая сила добра в мире, и что наша сила создает больше свободы, процветания и потенциала для людей во всем мире. Идея «американской исключительности» снова ярко сияет.

Извините за длинную цитату.

Если помните, российские критики президента Обамы — от кремлевских стратегов до депутатов Госдумы с бананами в руках — нещадно ругали 44-го президента за «исключительность Америки».

Оцените теперь республиканский подход!

Только из-за подобных пассажей этот «стратегический документ» в нынешнем виде не получит поддержки со стороны демократического большинства палаты представителей.

«Самые жесткие санкции» в отношении РФ — отключение международной системы платежей SWIFT, санкции против компаний, поддерживающих нефтегазовые проекты, ограничения на выкуп российского суверенного долга иностранными инвесторами — не являются новыми и уже озвучивались в виде отдельных статей законопроектов, которые так и не были приняты.

Например, «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA; в прессе его назвали «санкции из ада»). И даже признание РФ «государством — спонсором терроризма» было поддержано на уровне сенатского комитета по иностранным делам в декабре прошлого года.

В отношении РФ у законодателей, представляющих разные партии, существует консенсус, и практически эти рекомендательные меры в том или ином виде могут быть приняты на Капитолийском холме. В целом — это документ для внутреннего пользования членов Республиканской партии. Он может стать какой-либо стратегической платформой, если партия успешно пройдет выборы в ноябре — президента, палаты представителей и трети состава сената.

Фото: ЕРА

В докладе, который готовился в течение полутора лет, главной угрозой доминированию США в мире, сложившемуся после окончания холодной войны, признается Китай, а не Россия. Опять цитата, ярко представляющая позицию республиканских законодателей (этот комитет объединил около 150 конгрессменов, преимущественно консерваторов):

«УКРЕПЛЕНИЕ АМЕРИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ГЛОБАЛЬНЫМ УГРОЗАМ»Отрывок из доклада

Традиционно считалось, что «узкая» стратегия простой интеграции Китая с мировыми рынками и содействия установлению более прочных торговых отношений приведет к переходу Пекина от коммунизма к более свободным рынкам.

Вместо этого Китай использовал свои возможности, чтобы удвоить авторитаризм и использовать международные рынки для накопления огромной экономической и военной мощи, часто гнусными средствами. Теперь Пекин использует эту силу, чтобы подорвать международный порядок под руководством США, заменив наше лидерство своим искаженным мировоззрением. Недавний кризис COVID-19 ясно продемонстрировал опасность того, что это может произойти.

Но нас интересует список претензий к России. В докладе отмечается, что Россия, «особенно в последние десять лет», настойчиво заявляла о себе как о глобальной державе с явным намерением подорвать «международный порядок под руководством США».

ЦИТАТА:

Под руководством диктатора и бывшего агента КГБ Владимира Путина цели Кремля — продвигать авторитаризм как внутри страны, так и за рубежом. РФ вторглась и оккупировала несколько соседних демократий, помогала поддерживать другие авторитарные режимы, использовала свои обширные природные ресурсы для шантажа соседей и стремилась подорвать западные демократии, включая США, кампаниями дезинформации.

Россия также поддерживает вооруженные силы, способные противостоять США и работающие над тем, чтобы подорвать НАТО, самый успешный альянс демократий в мире.

Если выйти за рамки этого доклада и вспомнить преамбулы законопроектов, подготовленных Демпартией, можно отдельно выделить «вмешательство в президентские выборы в 2016 году» (Москва «вмешательство в выборы» последовательно отрицает), а также «злостные нарушения прав человека, тюремные сроки и убийства политических противников режима».

Общей стратегией по отношению к России, по мнению авторов доклада, должно стать возвращение агрессивного подхода (утерянного администрацией Барака Обамы) через стратегию сдерживания.

Любопытно, что авторы доклада — сторонники Трампа — приводят слова о РФ жесткого критика президента, бывшего министра обороны Джима Мэттиса, о том, что РФ — «главная угроза для нашей нации».

Бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Джим Дэнфорд отмечал, что РФ (а не Китай) — самая «способная в военном отношении страна», которая угрожает Соединенным Штатам, и «в совокупности», с точки зрения потенциала и возможностей, РФ — «самый дееспособный государственный субъект, с которым мы сталкиваемся».

Среди претензий к РФ республиканских законодателей на внешней арене — следующие:

агрессии и аннексии частей Грузии и Украины;

кампании по дезинформации для подрыва демократических выборов во многих западных странах, включая Соединенные Штаты;

использование химического оружия военного уровня с целью убийства;

координация военных действий в Сирии с иранским Корпусом стражей исламской революции и «Хезболлой» и поддержка движения «Талибан» (запрещенной в РФ террористической организации. — А. П.) в Афганистане.

Любопытно, что сами США заключили с талибами соглашение о мире и выводе американских войск в феврале этого года в столице Катара Дохе. Сирия, Ливия, Венесуэла, Северная Корея (продажа нефти в нарушение санкций США), Черногория (попытка военного переворота, чтобы не допустить членства страны в НАТО) — список стран, где, как отмечается в докладе, РФ противостояла интересам США и их союзников.

Владимир Путин и Башар Асад во время визита Путина президента в штаб российских войск в Сирии. Фото: ЕРА

Список новых (старых) «самых жестких» санкций в отношении РФ включает 16 пунктов:

объявление РФ государством — спонсором терроризма;

введение новых вторичных санкций против компаний, поддерживающих специальные российские нефтяные и газовые проекты, включая проект «Северный поток — 2»;

расширение санкций на покупку нового российского суверенного долга;

принятие Закона «Об американской безопасности от кремлевской агрессии» (DASKAA);

требование к министерству финансов включить Внешэкономбанк (ВЭБ) в санкционный список «специально назначенных жителей и блокируемых лиц» (SDN);

ввод санкции в отношении руководителей российской пропаганды и тех, кто действует против партнеров США в странах бывшего Советского Союза (в качестве примера республиканцы предлагают ввести ограничения для председателя совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова, бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили и «пророссийского олигарха», лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука);

поручение Государственному департаменту подготовить доклад о связанных с Кремлем олигархах, «финансирующих российскую военную агрессию»;

требование межведомственного отчета о влиянии РФ в ключевых американских секторах (энергетика, металлургия, лесозаготовительная и бумажная промышленность, электрические и газораспределительные сети и их управляющие компании, банковское дело, сектор высоких технологий, оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство и рынок сельскохозяйственных земель, железные дороги);

введение санкций в отношении «Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей» (SWIFT) до тех пор, пока она не исключит Россию из международной системы кодов SWIFT;

требование регулярных «финансовых учений», демонстрирующих, как США и наши союзники будут конфисковывать и замораживать финансовые активы в случае возможной российской агрессии;

требование к государственному секретарю и министру обороны сделать «сдерживание российской агрессии» главным пунктом повестки дня на всех саммитах НАТО;

принятие закона о непризнании аннексии Крыма;

принятие закона о поддержке Грузии;

возобновление инициативы «по содействию безопасности Украины» и ее расширение, включение в нее противокорабельного оружия;

дальнейшая поддержка Европейской инициативы по сдерживанию;

поручение Государственному департаменту разработать стратегию передачи информации непосредственно (напрямую) российскому народу.

И последнее. Рекомендательный доклад республиканских конгрессменов прошел практически незамеченным со стороны американских СМИ и, напротив, широко комментировался в Кремле и российской прессой.

Мне представляется, неслучайно.

Если вспомнить новое заявление секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о том, что Запад хочет дестабилизировать ситуацию в РФ накануне голосования о поправках к Конституции, то пространные комментарии к докладу республиканцев из палаты представителей помогают создавать в РФ образ внешнего врага, чтобы объединяться всем, кто находится внутри воображаемой осажденной крепости.

Право, лучше читать первоисточники. В США, повторю, на фоне коронавируса, митингов и других внутренних новостей доклад не комментируют никак. Может, еще и потому, что новостей там нет.

Александр Панов

собкор «Новой», Вашингтон