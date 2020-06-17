 

Руководство Facebook, Google и Twitter выступит на слушаниях по безопасности выборов

17.06.2020, 4:08, Новости дня

Высшие руководители компаний Facebook, Google и «Твиттер» предстанут перед американскими законодателями в ближайший четверг в ходе слушаний, посвященных иностранному влиянию и безопасности выборов.

Об этом сообщил в специальном заявлении Комитет Палаты представителей по разведке.

В ходе слушаний, которые пройдут в удаленном режиме, будут обсуждаться деятельность высокотехнологичной индустрии в период, начиная с выборов 2016 года, дезинформационные усилия, поддерживаемые государственными властями, и другие вопросы, связанные с указанной проблематикой.

Комитет по разведке отметил, что обсуждение состоится в преддверии ноябрьских президентских выборов.

В ходе слушаний будет затронут и вопрос о дезинформационных кампаниях в период вспышки нового коронавируса и недавних протестных выступлений по поводу расизма и проблем в работе полиции.



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