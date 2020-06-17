Северная Корея отвергла предложение Юга, пообещав вернуть войска на границу

17.06.2020, 4:08, Новости дня

Власти Северной Кореи заявили в среду о том, что Пхеньян отклонил предложение Сеула об отправке специальных посланников для проведения переговоров. КНДР пообещала отправить обратно войска в демилитаризованную пограничную зону, что станет последним шагом на пути к аннулированию межкорейских мирных соглашений.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило об этом на следующий день после того, как власти Северной Кореи взорвали межкорейский офис связи в пограничном городе Кэсон, который, по сути, выполнял функции посольства Южной Кореи.

Офис в Кэсоне был создан в рамках соглашения 2018 года, достигнутого лидерами двух соседних стран. Поводом для взрыва этого офиса послужили пропагандистские листовки, отправленные северокорейскими перебежчиками на бывшую родину.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил в понедельник отправить в качестве спецпосланников в Северную Корею своего советника по национальной безопасности и директора разведки. Однако Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына «категорически отвергла это бестактное и низменное предложение», говорится в сообщении ЦТАК.

Мун «отправляет спецпосланников для преодоления кризисов и часто выдвигает нелепые предложения, но он должен четко понимать, что этот трюк больше не сработает», говорится в заявлении.

«Разрешение нынешнего кризиса в отношениях между Севером и Югом, вызванного некомпетентностью и безответственностью южнокорейских властей, невозможно, и может быть прекращено только после уплаты надлежащей цены», добавляют авторы сообщения.

В отдельном сообщении представитель Генерального штаба Корейской народной армии (КНА) заявил, что он проводит мобилизацию для отправки войск. на гору Кымган и в приграничный город Кэсон, где две Кореи в прошлом осуществляли совместные экономические проекты.

КНДР вновь разместит полицейские посты, которые были выведены из демилитаризованной зоны (ДМЗ). Кроме того, артиллерийские подразделения вблизи западной морской границы, куда перебежчики часто рассылают листовки, будут усилены до уровня «боевых действий высшего уровня», говорится в сообщении.

Во вторник представители КНА заявили, что изучают «план действий» по возвращению в зоны, которые были демилитаризованы в соответствии с межкорейским военным пактом 2018 года. Теперь КНА собирается «превратить линию фронта в крепость».

Министерство обороны Южной Кореи призвало Пхеньян соблюдать соглашение, в соответствии с которым обе стороны пообещали прекратить «все враждебные действия» и демонтировать ряд военных объектов вдоль ДМЗ.