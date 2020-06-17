 

Мнение: Стычки

17.06.2020, 4:00, Разное

На индо-китайской границе в районе Ладакха традиционная индо-китайская забава – столкновения между военными. В ходе сегодняшних убиты 20 индийских военных, убиты и ранены 43 китайских военнослужащих.

Уровень враждебности на границе был всегда высоким, регулярно происходили кулачные бои, причем нередко со смертельным исходом, последний месяц они переросли в стрельбу, соответственно, число погибших резко увеличилось.

Впрочем, говорить о конфликте еще очень рано – командование с обеих сторон негласно даже поощряет эти столкновения, так как считается, что это отвлекает солдат от тягот службы в крайне некомфортных высокогорных условиях и держит их в необходимом тонусе. Для стран с населением за миллиард человек в каждой и с традиционным пренебрежением к жизни потери в таких столкновениях не имеют сколь-либо серьезного значения.

Источник: Эль Мюрид



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