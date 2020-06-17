Мнение: Главный Русский Миф

17.06.2020, 3:55, Разное

Разбирал свои старые записи по “дедовщине” в армии, наткнулся на показательный крупный и скандальный судебный процесс (ныне, естественно, напрочь благополучно забытый), связанный с «неуставными отношениями». Шесть дагестанцев и примкнувший к ним Виталий Шахов из Зауралья хорошо поиздевались над сослуживцами-«салабонами», сплошь русскими из-под Выборга. Дело было в 9-м флотском экипаже в Калининградской области. Рассказ о процессе здесь:

http://gazeta.ru/social/2010/07/13/3397353.shtml

Помимо обычных издевательств, типа отбора денег и мобильных телефонов, были и необычные: веселые горцы, к примеру, заставляли выборгских юношей танцевать перед ними лезгинку. Но им и этого показалось мало, и потому они удумали еще большую потеху: заставили юных русичей выложить своими телами на плацу части слово KAVKAZ, что и засняли на мобильные телефоны. Потешный снимок с русскими солдатами-«пластунами» горцы тут же отправляли своим девушкам и, наверно, дедушкам – дабы они порадовались боевому духу кавказских воинов и унижению «гяуров». Уверен, что написание «Кавказа» латиницей было еще одним, дополнительным унижением.

Потом эти же снимки, сохраненные простодушными «детьми гор», стали вещдоками на процессе.

Конечно, это не была «дедовщина» в чистом виде. Тут, скорее всего, была особая разновидность – «национальное землячество». Особенность его в том, что землячество (чаще всего кавказское) не только дополняет, но и порой противостоит «обычной дедовщине». То есть боец, попав в «правильное» землячество, может вообще ни дня не быть ни «духом», ни «салабоном»: для солдат/матросов своего же «призыва» он как бы сразу становится «дедом». Такую «стремительную карьеру» «против понятий» обеспечивают «старшие товарищи» из национального землячества.

А теперь главное: давайте узнаем, сколько ж было «потерпевших». 26. Двадцать шесть матросов ВМФ РФ против семи «мучителей». Показательная «картинка», не правда ли? Семеро «смелых» играют 26 бойцами как куклами! Конечно, хочется спросить – а где же были товарищи командиры?! Как они допустили такой бардак в своей части??

Однако у меня всплывает почему-то совсем другой вопрос: что у нас за армия? И ответ на него печален…

Нет, я даже не об обычном нашем армейском бардаке, не о «дедовщине» и «неуставщине», не о пьющих офицерах и вороватых генералах. Я о так называемом «боевом духе». Каков он у подразделения, которым «рулят», над которым всячески издеваются отмороженные на всю голову кавказцы? И тут спросим – ПОЧЕМУ ОНИ НЕ СОПРОТИВЛЯЮТСЯ?

26 против семи. Более чем трехкратное превосходство. Что помешало юношам разобраться с обидчиками без военной прокуратуры – субординация? Уважение к дисциплине? К «понятиям»? Но мы уже показали, что речь не может идти ни о какой субординации, более того – тут ведь, скорее всего, и «понятия» были нарушены изначально, «дедовская» иерархия обычно конфликтует с «земляческой»…

К чему я клоню? Да к тому, что это ведь мы, дорогие друзья. Мы лежим на плацу, очень стараясь как можно четче изобразить своими телами слово Kavkaz латиницей. Лежим, повинуясь командам придурков с труднопроизносимыми фамилиями, горестно при этом прикидывая, что ночью еще, эх, придется еще и лезгинку танцевать, вместо того чтоб спать…

Реальность подхватила и зафиксировала НАШЕ, русское. Это наш солдат и есть. Почему он не сопротивляется? Да потому, что он ИЗБЕГАЕТ КОНФЛИКТА (о как!).

Русский человек на конфликт не идет, до последнего. Мы – люди такие, не конфликтные. Чаще всего русский человек позволяет себе конфликтовать только в одном случае – когда напьется как следует. А с «трезвянки».. Даже тогда, когда, казалось бы, нет другого выхода – надо восстать, прижали, деваться некуда – все равно: мы непременно поищем какую-то лазейку, обходной путь, «хитрость»; если хитрости не находится, мы приготовимся «потерпеть», мол, «ничего страшного».

В самом деле: ну, полежим мы на плацу, и что? Плац чистый. Что, и потерпеть нельзя? Ведь не убивают же. Сейчас придурки натешатся, отснимут свои идиотские фотки – и, глядишь, можно будет минуток пять спокойно перекурить. Чего дергаться – не убивают же…

Возможно, дело тут в чрезвычайно суровых природных условиях, в которых жил русский человек. В генах отложилось – «переть буром» бессмысленно, вставать во весь рост перед лицом стихии – пустая затея; снесет и не заметит. Надо в обход, ползком, на карачках, перетерпеть, «срам костей не ломит».

Что, разве мы так себя ведем только в армии? Да ВЕЗДЕ. Русские не конфликтны, они УХОДЯТ. Растворяются, исчезают, прогибаются. Оттого ползучая отмена прав и свобод в нашей стране ВСЕГДА эффективна, оттого любые издевательства госмашины воспринимаются как должное. Когда где-нибудь в Европе на улицах уже были бы беснующиеся миллионы с протестами и проклятиями – у нас выйдет 50 человек «нерусских» с самодельными плакатами.

Правде надо смотреть в глаза: русские – не бойцы. Та самая «неконфликтность» на военном языке называется «отсутствие боевого духа».

Кто вообще придумал миф, что русские якобы – «прирожденные воины», чуть ли не викинги? Беглый взгляд на историю России последних двух веков показывает, что Россия все свои войны в основном проигрывала, а если и побеждала, то победы были добываемы такой ценой, что стоили дюжины поражений. Собственно, единственные, кого русские всегда били – это турки. Есть такое понятие в спорте, особенно спорте единоборств – «клиент».

Бегло припомним школьную историю: 1853-56 год, Крымская война. Бесславное поражение России от соединенных сил Англии и Франции: Севастополь пал, Черноморский флот потоплен. Итог – унизительный мир.

Светлое пятно – 1853, победа адмирала Нахимова в морском сражении под Синопом над турецкой эскадрой. Запомним эту дату! С той поры Россия участвовала в двух мировых войнах, в двух войнах с Японией – но! БОЛЬШЕ НИ РАЗУ, никогда Военно-Морской Флот сначала России, потом СССР, потом опять России не побеждал никого в морских сражениях. Никого – за более чем полтораста лет! А славных поражений – не сосчитать. «Геройская гибель Варяга», Цусима…

70-е годы 19 века – успешная война с турками. Чуть не взяли Стамбул.

Начало 20 века – война с Японией. Страшный разгром флота в Цусимском сражении, осада и падение Порт-Артура, поражение сухопутных сил под Мукденом. Итог – унизительный мир, потеря Сахалина и т.п.

Первая мировая война. Россия – рекордсмен по попавшим в плен солдатам Императорской армии: 2,5 млн. человек, впятеро больше, чем у Франции, в 2,5 раза больше, чем у Германии. Как все мы знаем, в 1917 году армия просто разбежалась, оставив фронт на всем протяжении. «Наплявать, наплявать, надоело воевать…» Итог – унизительный Брестский мир.

1940 год, позорнейшая советско-финская война. Мир потрясло и то, как она была оформлена (якобы 4-миллионная Финляндия злобно напала на почти 200-миллионный Советский Союз), и то, как она протекала: огромный монстр оказался не в состоянии справиться с маленькой лесной страной. Войска вязли, не знали, куда передвигаться, бессмысленно метались… Понеся огромные потери, СССР был вынужден оставить финнов в покое. «Незнаменитая» война – настолько нечего было советским о ней сказать.

1941-1945 гг. – Вторая Мировая. Об этом уже сказано-пересказано. Советский Союз обладал огромным количественным превосходством над гитлеровской армией с начала и до самого конца войны, причем начиная с 1943 года оно стало вообще подавляющим. Всестороннюю помощь СССР оказывали две мощнейшие промышленные державы того времени – Англия и США. Большинство экспертов того времени считали саму идею нападению Германии на СССР полным безумием.

Тем не менее 1941-42 гг. превратились для СА в череду практически непрерывных страшных разгромов, количество пленных красноармейцев составило около 4 млн. чел. Только за эти два года. Находясь в стратегически безнадежном положении с самого начала, Гитлер все-таки чуть-чуть не выиграл войну!

О том, чего стоила России эта война, лучше всего говорит, к примеру, такой факт. Как замечают демографы, вскоре и Европа, и Россия столкнутся с кризисом своей системы пенсионного обеспечения… но по разным причинам. В Европе, дескать, из-за рекордно высокого уровня жизни на протяжении десятилетий расплодилось слишком много бодрых пенсионеров; а вот в России в ближайшие годы будет сильно ощущаться очередное… эхо войны! «Дыра» так велика, что уже правнуков тех, кто погиб в 40-е, родится слишком мало – некому будет обеспечивать малочисленных российских «пенсов»…

Мы – не воины, увы. Русские не любят, не хотят, и, как следствие первых двух «не», чаще всего не умеют воевать.

Всю жизнь Россия побеждала числом, а не умением, и то не всегда. Злые и отвязные «даги» всё делали правильно – трехкратное превосходство для русских слишком незначительно, нужно больше. В 5 или даже в 7 раз, на каждом участке фронта, и чтоб еще полное господство авиации в воздухе. Как в победных для нас 1944-45 гг.

Обидно, но это так. Наш девиз – «объехать на хромой козе». Не нам, к сожалению, тягаться с Kavkaz’ом.