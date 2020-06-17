 

“Норникель”: завершен первый этап ликвидации последствий аварии

17.06.2020, 3:54, Новости дня

Первый этап в ликвидации последствий аварии пройден, существенная часть разлитого топлива собрана, сообщили в компании "Норникель".

"Мы завершили первый этап долгосрочного плана по ликвидации последствий аварии и нормализации ситуации, собрано более 90% разлившегося топлива", — сказал операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко.

По его словам, теперь стоит задача утилизировать собранный грунт и водотопливную смесь, а также очистить береговую линию, сообщает "Интерфакс".

Сбором топлива занимается объединенная группировка, в которую входят специалисты "Норникеля", МЧС и специализированных организаций. В работе заняты более 700 человек и 300 единиц техники. Помогают специалисты из Франции; через несколько дней приедут норвежцы.

Экологическое ЧП произошло 29 мая. В результате проседания фундамента из одного резервуара теплоэлектроцентрали на дорогу и в ближайшие реки вылилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Река Ангарка была перекрыта специальными заграждениями, чтобы не допустить разлива топлива до Карского моря.

Арестованы директор норильской ТЭЦ-3, главный инженер и его заместитель. Против мэра Норильска возбуждено уголовное дело о халатности. Проверки продолжают выявлять все звенья и обстоятельства, которые привели к таким последствиям.

Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы отдела Ростехнадзора. По данным следствия, в 2017 и 2018 годах она не проверила аварийный резервуар. В 2019 году она также не стала инициировать проведение внеплановой проверки объекта, хотя должна была сделать это.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Глава Псковской области анонсировал создание кластера по производству СИЗов

28.04 / Медсестра на аутсорсе

20.04 / Москвичи получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков

29.05 / Трамп подписал указ о лишении соцсетей правовой защиты от действий пользователей

01.05 / В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

24.04 / Польский профессор – подключить НАТО к борьбе с коронавирусом — в интересах США

10.04 / Киев предупредили о загрязнении воздуха из-за пожаров в Чернобыльской зоне

10.04 / В США назвали главную отличительную черту российской армии

25.04 / США вывезли американцев с Кубы

17.05 / Вильфанд предупредил о резком похолодании в Центральной России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска