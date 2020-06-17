 

В ВОЗ поздравили Великобританию с “научным прорывом” в борьбе с COVID-19

17.06.2020, 3:54, Новости дня

"Научным прорывом" назвал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.

Ранее в Оксфорде были проведены исследования, согласно которым было установлено, что противовоспалительный препарат дексаметазон на 35% снижает риск смерти пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, и на 20% среди пациентов, находящихся на кислородном лечении. Это позволило правительству Великобритании одобрить препарат для лечения от COVID-19. В стране уже заявили, что это первое в мире лекарство от коронавируса, передает РИА Новости.

Генеральный директор ВОЗ уже поздравил правительство страны, Оксфордский университет и всех причастных к "научному прорыву, который спасет жизни".

 



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