Стоимость ремонта «Адмирала Кузнецова» после пожара оценили в 251 млн рублей

17.06.2020, 3:53, Новости дня

Стоимость ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» после пожара составляет 251,4 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.

Согласно материалам объявленного в мае запроса предложений, исполнителю предстоит выполнить работы по очистке надстройки судна по правому борту и ее покраске по правому борту, а также ремонт корпусных конструкций надстройки. Ориентировочная площадь очистки и окраски – чуть более 2 тыс. квадратных метров. Смонтировать и демонтировать строительные леса подрядчик тоже должен сам. Цена контракта была заявлена в 252,5 млн рублей, передает РИА «Новости».

По данным портала госзакупок, на тендер заявился единственный участник. Название компании не уточняется. Участник предложил сумму контракта, равную максимальной, но в результате преддоговорных переговоров она была снижена. В итоговом протоколе закупочной комиссии указано, что стоимость ремонта составит более 251 млн 377 тыс. рублей, включая НДС, транспортные расходы и другие обязательные платежи.

При этом договор на проведение ремонтных работ пока не заключен. Согласно техническому заданию, завершение работ заказчик ожидает до 31 августа 2022 года. Срок действия договора истекает 30 ноября 2022 года.

Ранее президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов сообщал, что «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений в результате пожара, на сроки и бюджет ремонта произошедшее не повлияет.

Напомним, пожар на авианесущем крейсере произошел 12 декабря 2019 года в Мурманске. Причиной стала искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута. В результате пожара погибли два человека.