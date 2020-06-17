Мнение: Средняя буква имиджа

17.06.2020, 3:50, Разное

Вот дискуссию в ленте прочитала.

Каждый раз, когда идет разговор о женственности, вы можете столкнуться с парадоксом.

Люди описывают женственность теми же словами, которыми они описывают мужественность.

Спокойная, уверенная, доброжелательная, надежная. Посмотрите в комментариях по ссылке или в любых других дискуссиях на эту тему.

Те же самые характеристики подошли бы для описания мужественности.

Иногда про женственность говорят, что это слабость, но дальше обязательно поясняют, что это не та слабость, а совсем другая, особенная слабость, вызывающая у мужчин желание заботиться.

Но спросите женщин про мужественность и вы можете услышать, что самые мужественные мужчины тоже вызывают желание заботиться о них. Женоподобного мужчину никому не хочется опекать обычно, зато настоящие мачо у многих женщин вызывают желание их накормить. Но и женственные женщины вызывают у тех самых мачо желание их кормить и опекать.

В силу этого можно сделать вывод, что женственностью и мужественностью люди называют привлекательность, которая на 80% состоит из обаяния, универсального для обоих полов (той самой спонтанности и хороших границ) и на 20% – из сексапила, специфического для каждого пола.

Если вы попытаетесь оценивать один только дифференцированный по признаку пола сексапил, вы не получите никакого результата. Это работает только как добавка. Это как если бы вы попытались есть не тарелку каши с ложкой масла, а тарелку масла с ложкой каши.

Русский философ конца 19-го века Василий Розанов очень остроумно описал это самое масло для каши, то есть специфический половой сексапил. Он предложил отталкиваться от характеристики половых органов, разница которых у М и Ж очевидна. Секспилом мужчины таким образом будут такие черты как твердость и напористость, а сексапилом женщины нежность и мягкость. Китайцы назвали бы это характеристиками Ян и Инь. Последние еще относили к Вот эти специфические характеристики и создают ту самую разницу, которая превращает универсальное обаяние в женственное и мужественное.

Почему нужно обязательно помнить про то, что половая разница – это добавка, а не основное блюдо? Потому что, сделав это основным, вы обязательно переборщите. Основным должно быть универсальное обаяние, одинаковое для обоих полов. Универсальное обаяние – это ровный поток жизненной энергии, той самой спонтанности в ресурсе имиджа. Чтобы поток энергии был сильный и стабильный, у человека должны быть хорошие границы, адекватная самооценка и достаточная опора на себя, по крайней мере в этом ресурсе. То есть все то, о чем мы говорим, когда обсуждаем ресурс имиджа.

Изучение типов имиджа – это практика по прокачке ресурса имиджа. Надо научиться видеть себя адекватно (хорошая самооценка), любить себя, но улучшать, а не уродовать (хороший локус контроля). Надо быть достаточно независимым (опора на себя), но и открытым (фокус на других), тогда поток спонтанности будет стабильным и сильным. Именно такие люди выглядят обаятельными, а если сила потока в ресурсе имиджа выше обычной, то такие люди завораживают, цепляют, действуют как магнит, и это совершенно не зависит от пола. Вы попытаетесь описать обаяние мужчины, но назовете скорее всего качества, которые характерны и для обаятельной женщины. Вот это – универсальная часть имиджа. Это зависит от того, насколько декорация (стиль) соответствует конституции (природе). Вот это зависит от того, насколько человек видит себя, принимает себя и владеет собой.

Если вы помните, изучение типов имиджа мы начали с четырех основных типов. Это четыре сектора круга имиджа: водный сектор (СЖД и СМС), а теперь этот сектор разбился на более точные три типа: Грязь, Вода и Роса, воздушный сектор (СЖМ и СМО), который теперь разбился на более точные: Облако, Воздух, Эфир, огненный сектор (ДЖМ и ДМО), который теперь разбился на Молнию, Огонь, Лаву, земной сектор (ДЖД и ДМС), который теперь стал: Камнем, Землей, Глиной.

В названиях 4 типов всегда была уточняющая средняя буква Ж или М. Вот это буква – и есть гендерная дифференциация имиджа. В круге 12 типов имиджа мы эту букву не уточняем каждый раз, но имеем в виду. Мы можем говорить вот так: ДМС(Глина) или СЖМ (Воздух). Или проще. Женщина Воздух и Мужчина Глина. Мы должны всегда держать в голове пол того, кого мы типируем, иначе мы имидж человека сейчас же вылетает из границ.

ДМС в вечернем платье не будет выглядеть сексапильным, даже если у него все в порядке со спонтанностью. СЖМ с бородой выглядит как фрик, а не как обаятельная женщина. Есть универсальные предметы стиля, но довольно много таких, которые неадекватны без учета средней буквы, без ориентации на пол человека. Что идет мужчине, не идет женщине.

Далеко не все ресурсы настолько зависят от пола, как зависит имидж. Точнее таких ресурсов всего три (секс, любовь и имидж), четвертый условно (семья). Особенно это касается секса. Если имидж дифференцируется по признаку пола на 20-30%, то секс – на 70-80. Любовь – на 40-50%, это отдельно обсудим.

Проценты означают примерную долю специфического гендерного стиля и поведения в этих ресурсах и долю универсального. Обратите внимание, в ресурсе секса люди в короне равенства пытаются отрицать разницу. Разницу первичных и вторичных признаков не увидит только совсем слепой, но корона равенства создает видимость, будто это можно никак не учитывать. Якобы женщина может быть более инициативна и напориста, а мужчина более мягок и пассивен. Такой перевертыш обычно дорого обходится и приводит к фрустрации ресурса.

Понимаете почему корона равенства ведет к фрустрации ресурса секса и как? Кто опишет основные причины?

Те же самые люди в короне равенства пытаются и разницу в имидже нейтрализовать. Им кажется, что разница оскорбительна. Причем хватает защитников с обеих сторон, считающих, что оскорбляют и женщин, предписывая им носить юбки, и мужчин, не давая им носить юбки. Некоторые находят, что массивная мускулатура смотрится на женщинах хорошо, и ничего, что без опасных добавок действительно мощную мускулатуру женщине не получить. Некоторые считают, что взрослым мужчинам идет жеманность, хотя жеманность даже женщинам не идет, просто более простительна.

Вот это все – типичное выпадение из гендерных границ. Если вы используете элемент не унисекс-стиля, а специфически гендерный, относящийся к другому полу, вы вываливаетесь из границ, если контекст – не тот, где вы сознательно стремитесь к эпатажу и лицедейству. Если это не маскарад, не КВН на корпоративной пьянке, не сексуальная игра, а ваш повседневный имидж, вы вываливаетесь из границ как Выскочка или Кривляка.

Чаще всего никто не пытается эпатировать короной равенства, ее просто не замечают. Мужчина надевает на себя одежду, в которой он выглядит как баба, не понимая этого, а женщина ведет себя мужеподобно, не обращая на это внимание. Почему мужчина выглядит как баба, а не как женщина, понятно? Как женщина может выглядеть только женщина. Не обязательно цисгендерная, как сейчас модно говорить, некоторые трассексуалки добивают с помощью гормональной терапии почти нормальной женской конституции (хотя ничего хорошего в этом нет, но как исключения это изредка оправдано) и тогда женский стиль им идет и они выглядят не по-бабски, а по-женски. Но если конституция мужская, а мужчина ведет себя по-женски и в стиле подчеркивает феминность и стирает маскулинность, он выглядит именно как баба: некрасивая, неуклюжая, отталкивающая. Вот это эффект выпадения из гендерный границ. Вы залезаете на чужую территорию и выглядите там плохо.

Для хорошего имиджа важно держать в границах, в том числе гендерных.

В чем выражается та самая средняя буква, М или Ж?

Если вы мужчина, хорошо, если вы будете подчеркивать свой пол, помнить о том, что вам надо выглядеть твердым и целеустремленным, не более, чем нормальный мужчина, но куда больше, чем нормальная женщина. Это касается и манер, и речи, и поведения, вы не должны выглядеть слишком мягким и пассивным. Не надо перегибать и демонстрировать свою твердость и напористость в каждом жесте, это будет баг Выскочка и Штурман, но вы должны заметно отличаться от нормальных женщин.

Какую бы одежду вы ни выбирали, ваш силуэт должен быть мужским, ваши плечи должны быть шире бедер. Чтобы позволить себе серьги, длинные волосы и бусы, вы должны иметь запас маскулинности.

Про силуэт и манеры женщин напишите сами, друзья.

Понимаете ли вы, почему онегины и некоторые белладонны (КСЖ и рапунцели меньше) часто носят короны равенства? Им не нравится подчиняться гендерным правилам, они хотят вылезать из всех гендерных границ.

Как это проявляется в имидже? Помните, что имидж – это не только одежда, не только статичный образ, но и пластика, похода, вся динамика персоны, все манеры, в том числе и манера речи.

Не должно быть багов – это общий, универсальный принцип, для всех. А гендерное деление проявляется в том, что вы должны отличаться от женщин, если вы мужчина, отличаться с первого взгляда. И вы должны отличаться от мужчин, если вы женщина.

Понимаете, как работает сексапил? Когда вы показываете, что осознаете свой пол и свой гендер, вам нравится отличие от другого пола, вы культивируете его в своем имидже, у вас появляется сексапил, при условии, что в целом и общем вы умеете держаться в границах (если вылезаете, никакая гендерная разница не поможет).

Приведите примеры, фото или описания, как выглядит имидж людей в короне равенства. Обратите внимание, люди, которые сознательно выбирают унисекс, часто не имеют корону равенства и очень хорошо понимают, с чем и как они играют. Люди в короне равенства отрицают, что отличия имеют значение. Не приводите в пример фриков, давайте рассматривать ошибки более-менее нормальных людей, не сумасшедших и не супер-Выскочек и супер-Кривляк.

По ходу обсуждения другие вопросы задам.