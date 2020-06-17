 

Бабкина рассказала Корчевникову о неудачном браке с музыкантом из “Самоцветов”

17.06.2020, 3:32, Разное

Семейная жизнь не складывалась с самого начала – артист не был верен супруге. Певица узнала об изменах мужа, когда носила под сердцем сына Даниила. Надежда Бабкина в эфире шоу “Судьба человека” вспомнила, что почти сразу после свадьбы застала благоверного в объятьях бывшей девушки.

На фоне ревности происходили постоянные ссоры, и все это на глазах у ребенка. С каждым годом отношения становились хуже. Однажды певица узнала, что Владимир женился на другой, даже не разводясь с ней. “Заглянула в паспорт, а там печать новая стоит”, – призналась звезда в студии программы “Судьба человека”.

Артистка долго терпела выходки супруга, а когда сыну исполнилось 17 лет, собрала вещи и ушла. Надежда Бабкина уверена, что зря столько ждала. Однако в деревне их так воспитывали: мол, стерпится-слюбится.

Певица отметила, что ее всегда поддерживали родители Заседателева. Она тоже не оставила их в трудную минуту и до последнего помогала. “Не могу людей бросать”, – констатировала Надежда Бабкина.

Артистка дала совет девушкам. Звезда посоветовала не терпеть издевательства мужчин, ведь свято место пусто не бывает. “Найдете другого”, – сказала певица.



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