Захарова высказалась о британском сериале “Отравление в Солсбери”

17.06.2020, 3:32, Разное

Захарова предположила, что, появись подобный проект у нас,

то Россию обвинили бы в запутывании дела и попытке отвлечь общественность от расследования.

На Даунинг-Стрит, там находится резиденция премьер-министра Великобритании,

заговорили бы о кремлевской пропаганде.

Мария Захарова добавила, что дело Скрипалей было сфальсифицировано.

Такие “колоссальные махинации”, по словам представителя МИД, в духе Лондона.

Напомним, с 14 по 16 июня на BBC One транслировали сериал

“Отравление в Солсбери”. Картина основана на истории экс-полковника

ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

4 марта 2018 года бывшего офицера и его

наследницу нашли без сознания. По данным полиции города Солсбери, Сергея и Юлию

отравили веществом “Новичок”. Оно разработано еще советскими учеными.

Следователи даже назвали причастных к преступлению. Отравление Скрипалей спровоцировало международный скандал.