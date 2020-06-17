 

Захарова высказалась о британском сериале “Отравление в Солсбери”

17.06.2020, 3:32, Разное

Захарова предположила, что, появись подобный проект у нас,
то Россию обвинили бы в запутывании дела и попытке отвлечь общественность от расследования.
На Даунинг-Стрит, там находится резиденция премьер-министра Великобритании,
заговорили бы о кремлевской пропаганде.

Мария Захарова добавила, что дело Скрипалей было сфальсифицировано.
Такие “колоссальные махинации”, по словам представителя МИД, в духе Лондона.

Напомним, с 14 по 16 июня на BBC One транслировали сериал
“Отравление в Солсбери”. Картина основана на истории экс-полковника
ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

4 марта 2018 года бывшего офицера и его
наследницу нашли без сознания. По данным полиции города Солсбери, Сергея и Юлию
отравили веществом “Новичок”. Оно разработано еще советскими учеными.
Следователи даже назвали причастных к преступлению. Отравление Скрипалей спровоцировало международный скандал.



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