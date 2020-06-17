SvD – попытки «переписать историю» путём сноса памятников напоминают революционные чистки

17.06.2020, 3:30, Новости дня

У каждого человека, который уже умер, по определению были некие «устаревшие» убеждения, которые могут показаться сейчас неприемлемыми. Однако неразумно требовать от людей, умерших сотни лет назад, чтобы они смотрели на мир так же, как мы, подчёркивает Svenska Dagbladet. Поэтому действия протестующих, которые под лозунгом «борьбы против расизма» массово крушат и разрушают исторические монументы в США и Европе, являются проявлением диктатуры толпы, а не разумным подходом к решению проблемы, подчёркивается в статье.



Reuters

Всё начиналось с демонстраций в США против жестокости полиции по отношению к темнокожим. Однако в итоге за протестами в связи с убийством Джорджа Флойда последовала настоящая «культурная революция» и попытки переписать историю, отмечает Svenska Dagbladet.

Теперь по всей Европе и в США под предлогом «борьбы с расизмом» толпы протестующих крушат и разрушают памятники и исторические монументы. Призывы снести статуи раздаются и в Швеции — например, уже идёт сбор подписей за то, чтобы убрать памятник Карлу Линнею. «К ответу призывают целую цивилизацию, и горе тому, кто окажется на неправильной стороне в этом конфликте», — подчёркивается в статье.

По мнению автора, проблема заключается в том, что на самом деле здесь смешиваются две дискуссии: первая касается того, что именно мы помним и как, а вторая не имеет к этому никакого отношения и является проявлением инстинктов толпы. Конечно, для попыток с критических позиций разобраться в собственной истории тоже есть причины. Однако важно при этом осознавать, что любые памятники всегда возводят в особом контексте, который потомки должны понимать, а не просто слепо принимать, пишет Svenska Dagbladet.

«Обсуждать, каким памятникам в городе стоит уделять особое внимание, — это конструктивно. Но важен также и правильный фон. В таком случае история оживает», — поясняется в статье. Конечно, нет смысла слепо стоит настаивать, чтобы все когда-либо возведённые монументы стояли до скончания веков, признаёт автор. Например, после распада Советского Союза по всей Восточной Европе начали уничтожать или переносить коммунистические статуи, символически «сбрасывая с себя иго диктатуры». Но лучше всего эту проблему решили в Будапеште, где все статуи поместили в музей под открытым небом, подчёркивается в статье.

Кроме того, уничтожать статуи, возведенные недавними диктаторами в честь самих себя —это совсем не то же самое, что громить памятники тем, чьи деяния остались в далёком прошлом, отмечает автор: «Одно дело — сносить памятник тому, кто восхвалял рабство, и совсем другое — крушить статую человека, который, скорее, просто был плодом своего времени».

Вторая дискуссия, о которой сейчас идёт речь, не имеет к критическим оценкам никакого отношения, подчёркивается в статье: «Опьянённой победами толпе, которая катится сейчас по западному миру, так же неинтересно обмениваться с кем-то аргументами, как не было это интересно коммунистам во время русской революции. Они просто хотят привлечь нашу цивилизацию к ответственности и поотрубать головы всем, кто имел хоть какое-то отношение к рабству, колониализму или расизму».

По мнению этих протестующих, теперь необходимо «полностью вычистить» из существующей культуры всё, что не соответствует современным ценностям. Инициативу взял на себя мэр Лондона Садик Хан, который заявил, что большую часть своего богатства Лондон и Англия сколотили на работорговле, сообщается в статье: «Хотя это совершенно не соответствует действительности. Но какое это имеет значение, если на эмоциональном уровне людям это кажется правдой? Уже создан комитет, чьи консультанты по разнообразию в сотрудничестве с лакеями Хана будут пересматривать названия улиц Лондона и оценивать памятники и статуи».

Вопрос заключается в том, сколько великих исторических деятелей смогут теперь успешно пройти проверку этих «комиссаров от культуры», констатирует автор. Например, создатель Конституции США Томас Джефферсон произнес знаменитую фразу: «Все люди созданы равными», — но при этом у него самого были рабы, как было принято в то время.

«Будут ли вспоминать Джефферсона за его неоднозначную позицию — или за то, что именно благодаря ему американцы до мозга костей усвоили фразу, которую сейчас повторяет любой борец с неравенством? Будут ли Уинстона Черчилля вспоминать как защитника Великобритании от нацистов — или как того, кто свысока смотрел на индийцев? Был ли Карл Линней пионером естественных наук — или человеком, который, сам того не зная, заложил основы расовой биологии? Когда бунтари будут довольны?» — задаётся вопросом автор.

Ведь у каждого человека, который уже умер, по определению были некие устаревшие убеждения, которые его потомкам могут казаться неприятными, аморальными или просто ужасными. «Но как можно требовать от людей, умерших сотни лет назад, чтобы они смотрели на мир так же, как мы? Не разумнее ли нам самим попытаться взглянуть на все их глазами, исходя из обстоятельств их жизни, чтобы понять, какими они были?» — пишет Svenska Dagbladet.

Когда нынешние «иконоборцы» листают страницы прошлого, они смотрят на них взглядом революционера, призываюшего уничтожить всё, что не вписывается в контекст идеального будущего, которое он мечтает построить, подчёркивается в статье. Так действовали и маоисты во время китайской «культурной революции», которые были уверены, что всё старое должно уйти навсегда, отмечает автор: «Прочь старые идеи, старые привычки, старые традиции и старую культуру. Прочь всех, кто отказывается вписываться». Однако стоит задуматься о том, что же останется, когда нынешняя культурная и историческая «чистка» будет доведена до конца, заключает Svenska Dagbladet.