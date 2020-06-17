Вступил в силу закон о признании украинцев и белорусов носителями русского языка

17.06.2020, 3:30, Новости дня

Закон о признании граждан Белоруссии и Украины, свободно владеющих русским языком, его носителями без прохождения собеседования вступил в силу.

С 17 июня украинцы и белорусы при подаче личного заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований могут быть признаны комиссией таковыми без прохождения экзамена. Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы России, передает ТАСС.

В закон о гражданстве РФ вносится уточнение, согласно которому требования к необходимому уровню знаний, критерии оценки и порядок разработки и использования материалов для собеседования определяются МВД РФ по согласованию с Министерством просвещения России.

Прежде иностранные граждане и лица без гражданства могли быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, проведенного профильной комиссией. Статус носителя русского языка дает возможность его обладателю получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Также 17 июня вступает в силу закон, сокращающий с шести до трех месяцев срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в случае подачи заявления на территории России. При этом для лиц, проживающих за пределами России, срок рассмотрения заявлений останется прежним – шесть месяцев.

Напомним, 18 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о признании граждан Белоруссии и Украины, свободно владеющих русским языком, его носителями без прохождения собеседования, а также закон о сокращении срока рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном режиме.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что благодаря этим послаблениям число жителей республик бывшего СССР, получивших российское гражданство, может увеличиться на несколько миллионов человек.