СБУ предотвратила заказное убийство предпринимателя в Бахмуте

17.06.2020, 3:25, Новости дня

Сотрудники Службы безопасности Украины получили информацию о том, что житель Бахмута через посредника подыскивает исполнителей для убийства местного бизнесмена и его семьи, сообщили в пресс-службе СБУ 16 июня.

Мотивом преступления стали деньги. По данным заказчика, коммерсант занимается валютно-обменными операциями, он хранит дома наличными от $200 до 500 тыс. Жизнь предпринимателя и его родных злоумышленник оценил в $140 тыс., отметили в Службе безопасности Украины.

“Правоохранители имитировали обстановку пыток и убийства бизнесмена, его жены и сына, после чего заказчику сообщили об их “ликвидации”. Для подтверждения расправы организатору были предоставлены соответствующие постановочные фото”, – рассказали в ведомстве.

Задержали заказчика на конспиративной квартире. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.