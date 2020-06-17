 

СБУ предотвратила заказное убийство предпринимателя в Бахмуте

17.06.2020, 3:25, Новости дня

Сотрудники Службы безопасности Украины получили информацию о том, что житель Бахмута через посредника подыскивает исполнителей для убийства местного бизнесмена и его семьи, сообщили в пресс-службе СБУ 16 июня.

Мотивом преступления стали деньги. По данным заказчика, коммерсант занимается валютно-обменными операциями, он хранит дома наличными от $200 до 500 тыс. Жизнь предпринимателя и его родных злоумышленник оценил в $140 тыс., отметили в Службе безопасности Украины.

“Правоохранители имитировали обстановку пыток и убийства бизнесмена, его жены и сына, после чего заказчику сообщили об их “ликвидации”. Для подтверждения расправы организатору были предоставлены соответствующие постановочные фото”, – рассказали в ведомстве.

Задержали заказчика на конспиративной квартире. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / В ВМС США заявили об «опасном сближении» Су-35 с противолодочным самолетом

19.05 / Новейший комплекс «Парализатор» поступил на службу военной полиции

21.04 / Нефтедобывающие компании перечислили в бюджет РФ 10,5 млрд рублей

10.04 / Зоозащитники выкупили по окончании карьеры фотомодели львицу Киару

13.04 / Клименко назвал временную недоступность сервиса оформления пропусков в Москве нормальной

08.05 / Помпео обсудил с главой МИД Украины российскую угрозу и COVID-19

06.05 / Украинский медбрат: В итальянской больнице нет комнат, в которых медики пьют чай или спят. Это хорошо – меньше риск заразиться

29.04 / Эксперт усомнился в отказе россиян от алкоголя на самоизоляции

18.04 / Люди, которые выступают против вакцинации, склонны к преувеличению

13.05 / Полицейским предложили дать право вскрывать машины и выставлять оцепление

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска