 

Российский минздрав разрешил испытания вакцины от коронавируса на людях

17.06.2020, 3:25, Новости дня

В России начнутся испытания вакцины от коронавируса на людях, разрешение выдал минздрав страны, информация об этом размещена в реестре клинических исследований, сообщает “Медуза” 16 июня.

Клинические исследования будет проводить Национальный центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Испытания будут проходить на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко и Сеченовского университета, отметило издание.

Исследователи планируют протестировать вакцины “Гам-КОВИД-Вак” и “Гам-КОВИД-Вак Лио”. Вероятно, речь идет о двух разных формах одной вакцины. Каждую из них испытают на 43 здоровых добровольцах.

По данным реестра минздрава, дата окончания испытаний – 31 декабря 2020 года.

Россия занимает третье место в мире по распространению коронавирусной инфекции после США и Бразилии. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в стране заболело 544 725 человек, умерло 7274, выздоровело 293 780.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

15 мая американский президент Дональд Трамп говорил, что вакцина от коронавируса может быть готова к концу года.

19 мая в США заявили об успешном тестировании вакцины против коронавируса на людях.

Германия, Италия, Франция и Нидерланды подписали соглашение о закупке до 400 млн доз вакцин от COVID-19 для стран – членов Европейского союза.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.05 / Роспотребнадзор рассказал о лабораториях, делающих тесты на коронавирус

25.04 / Трамп и Путин сделали совместное заявление к 75-летию встречи на Эльбе

17.06 / Стоимость ремонта «Адмирала Кузнецова» после пожара оценили в 251 млн рублей

16.05 / Состояние энергетической отрасли Украины. Ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”. Трансляция

30.05 / В России за сутки от коронавируса умер 181 человек

02.06 / Минобороны РФ начало испытания вакцины от COVID-19 на людях

25.05 / CNN – «следовал родительским инстинктам» — Джонсон отказался увольнять помощника, нарушавшего карантин

11.05 / Путин раскритиковал реализацию выплат медикам

22.05 / Мелания Трамп поблагодарила школьников за способность адаптироваться к условиям пандемии

17.04 / Сын президента Таджикистана возглавил парламент. Это второй по значимости пост в стране

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска