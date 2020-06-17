Киевлянин угрожал взорвать дом, открыв газ в своей квартире

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17.06.2020, 3:25, Новости дня

Киевская полиция получила сообщение о том, что в одном из домов мужчина открыл газовые конфорки в своей квартире и собирается взорвать здание, сообщили в управлении Национальной полиции Киева 16 июня.

Информацию об этом полицейские получили от отца злоумышленника. На место выехали следственно-оперативная группа, спасатели и аварийная бригада “Киевгаза”.

“Квартира расположена на третьем этаже многоэтажки. Из квартир дома полицейские эвакуировали всех жителей, а само помещение работники профильных служб отключили от энерго- и газоснабжения”, – отметили в полиции.

Правоохранители установили, что мужчина, открывший газ, был в состоянии алкогольного опьянения, объяснить свои действия он не смог.

В результате происшествия никто не пострадал. Фигуранта задержали, с ним общаются следователи.

По данному факту следственный отдел Днепровского управления полиции Киева начал уголовное производство по статье “покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества”  Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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