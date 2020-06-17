Личное: Гостеприимная омега

17.06.2020, 3:20, Разное

В любом коллективе, в любой стае есть альфы, есть бета, есть омеги. К моему стыду, на международной арене Россия ведёт себя, как страна-омега.



Фото: Record. Dance radio

Мы — не крутой пацан, не лидер класса, внимания которого ищут девчонки и вокруг которого сбиваются другие пацаны. Мы — тот самый школьный задрот, уныло хлебающий столовский суп в совсем не гордом, а вынужденном одиночестве.

Кто бы ни подошёл к этому задроту, он до усрачки рад вниманию. Он радостно пододвинется, поделится жидким супом и изо всех сил постарается понравиться.

К чему это я? Ах, да: посольство РФ предложило второсортной сериальной актриске из Уругвая гражданство нашей страны.

Да, именно так: Россия сама предложила Наталье Орейро гражданство. Актриска пришла в посольство за визой, а мы ей: «А гражданство хочешь?»

Также гражданство РФ дали противному Депардье с его вечно испитой мордой, вусмерть уботексированному Микки Рурку, обрюзгшему и сто лет нигде не снимавшемуся Стивену Сигалу и чёрт знает, кому ещё.



Фото: Соцсети

У меня простой вопрос: за-чем?

С хера ли мы разбрасываемся собственным гражданством? Где наше достоинство? Где, простите, гордость страны под названием Россия?

Вы можете представить Америку, которая вдруг взяла и выдала синий паспорт Аллочке из «Универа» или опухшему алкашу Ефремову только потому, что те завернулись в американский флаг и согласились — да, согласились, даже не попросили! — стать гражданами США?

Так не бывает! Так тупо не бывает!

Альфы не раздвигают ноги перед недоселебами стран третьего мира, не впаривают им свои паспорта, а рассматривают право быть гражданином свой страны, как честь, которую нужно заслужить.

Чтобы стать гражданином сильного государства, нужно в этом государстве довольно долго пожить, выучить язык и историю, сдать все экзамены, соблюсти все законы и формальности. И, может быть, тебе дадут паспорт. А, может, и не дадут.

Да если даже сам Путин захочет стать гражданином Америки, ни фига у него не выйдет. Тем более, сразу. И уж, тем более, никакое посольство США американский паспорт ему не предложит.

А мы предлагаем! Актриске из Уругвая!

Почему?

Достоинства нет. То, как мы себя ведём, — это не гостеприимство. Это слабость.

Обернёмся георгиевскими лентами по самые брови, пригрозим на 9 мая Берлину на него зачем-то приехать, а на международной арене поворачиваемся вверх брюхом, как последние омеги.

Фу.

Согласны? Почему?