ЕСПЧ обязал российские власти выплатить 20 тысяч евро пострадавшей от домашнего насилия

17.06.2020, 3:14, Разное

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 20 тысяч евро компенсации россиянке Светлане Польшиной, которая подверглась насилию со стороны бывшего супруга. Решение опубликовано на сайте суда.

Суд признал нарушение статей 3 Европейской конвенции (запрещение пыток) и 14 (запрещение дискриминации). В решении говорится, что она заявляла о психологическом и физическом насилии в течение нескольких лет, однако российские власти не смогли предоставить обеспечить ее защиту и предотвратить дальнейшие нападения.

ЕСПЧ отметил, что правоохранители не заслушали свидетелей, чьи контакты Польшина предоставила, а также утверждали, что угрозы смерти должны быть не словесными, а физическими. Помимо компенсации, суд обязал возместить заявительнице судебные издержки в размере 3 тысяч евро.

Власти страны «неохотно признавали серьезность и масштабы проблемы бытового насилия в России», в государстве не приняты какие-либо законы для защиты жертв домашнего насилия, подчеркнули в суде. «Российские власти не смогли создать условия для гендерного равенства, которые позволили бы женщинам жить без страха жестокого обращения или посягательств на их физическую неприкосновенность», — сказано в решении.

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В марте этого года замминистра юстиции Михаил Гальперин направил замечания в ЕСПЧ, в которых утверждал, что государство не должно нести ответственность за бездействие сотрудников правоохранительных органов в случаях семейно-бытового насилия, если вред нанесло частное лицо, а не должностное. В РФ закона о профилактике домашнего насилия нет. Рабочая версия законопроекта подверглась критике в том числе из-за того, что она не защищает от домашнего насилия тех, кто живет с партнером в гражданском браке.