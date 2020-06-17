 

Турция ввела войска в северную часть Ирака

17.06.2020, 3:08, Новости дня

Турецкие военные вошли в иракский регион Хафтанин на севере страны в рамках новой антитеррористической операции «Коготь тигра», которая проводится против Рабочей партии Курдистана (РПК), говорится заявлении министерства национальной обороны Турции.

В министерстве обороны Турции сообщили, что в операции задействованы силы специального назначения, боевые вертолеты T129 ATAK и ударные БПЛА, передает ТАСС.

Накануне Турция объявила о начале операции «Коготь орла» против Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. По данным телеканала «Аль-Арабия», ВВС Турции сбросили порядка 20 бомб на объекты РПК в горах Синджар на северо-западе Ирака.



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