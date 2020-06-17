 

Указ Трампа о реформе полиции: реакция республиканцев и демократов

17.06.2020, 2:55, Новости дня

Президент Дональд Трамп подписал во вторник указ о реформе полиции, предусматривающий совершенствование программ аттестации и подготовки полицейских и расширение возможностей в сфере охраны психического здоровья.

Решение главы государства провести реформу полиции – вопрос, широко обсуждающийся в американском обществе – было прокомментировано руководством Республиканской и Демократической партий.

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти одобрил действия президента.

«Свободное и открытое общество требует, чтобы с его гражданами обращались одинаково по закону, и чтобы сотрудники правоохранительных органов имели доступ к ресурсам, необходимым им для обеспечения безопасности американцев. Сегодняшний день знаменует собой важный шаг к достижению этих целей», – заявил Маккарти.

По мнению одного из руководителей Республиканской партии, для того, чтобы добиться необходимых изменений в работе полиции, необходимо сосредоточиться на трех аспектах: прозрачности действий полицейских, повышении их эффективности за счет обучения и привлечении к ответственности сотрудников полиции, превышающих свои полномочия.

«Сегодняшнее распоряжение, выпущенное администрацией, стремится к достижению этих общих целей», – добавил Маккарти, подчеркнув, что президент Трамп принимает меры, чтобы помочь полиции в работе «в отличие от усилий демократов, стремящихся сократить финансирование полиции и поощряющих анархию».

Представители Демократической партии, напротив, раскритиковали решение президента. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала указ Трампа «слабым» и недостаточным.

По словам Пелоси, указ Трампа «не соответствует тому, что необходимо для борьбы с эпидемией расовой несправедливости и жестокостью полиции, которая убивает сотни чернокожих американцев. В указе отсутствуют содержательные и обязательные меры ответственности, чтобы положить конец этим проступкам. В этот момент национальных страданий мы должны настаивать на смелых изменениях, а не смиренно принимать минимальные [реформы]», – заявила Пелоси.

По словам спикера, демократы в Палате представителей разрабатывают «закон имени Джорджа Флойда о справедливости в полицейской деятельности».

«Смелые, беспрецедентные реформы, направленные на обуздание жестокости полиции, прекращение расовой дискриминации и… доктрины условного иммунитета для правоохранительных органов, имеют целью привлечь полицию к ответственности. Это законодательство изменит культуру полицейской деятельности для борьбы с системным расизмом», – заявила Пелоси.

Демократ Джерролд Надлер, председатель Юридического комитета Палаты представителей подтвердил, что в четверг возглавляемый им комитет представит законопроект имени Джорджа Флойда.

«Наша полицейская система сломана, и для ее восстановления потребуются смелые, преобразующие реформы», – говорится в заявлении Надлера.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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