VOAэкспресс 16 июня 2020
17.06.2020, 2:55, Новости дня
Реформа полиции
Президент Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции, предусматривающий совершенствование программ аттестации и подготовки полицейских, а также расширение возможностей в сфере охраны психического здоровья.
Правда, мнения о принятом указе среди политиков разделились. Демократы в ответ заявили, что предпринятые Трампом меры недостаточны, подчеркнув, что разрабатывают «закон имени Джорджа Флойда о справедливости в полицейской деятельности».
«Социальная дистанция». Антон Долин
Старое кино в свете новой этики. Что нам делать с «Унесенными ветром» и другими фильмами? Сегодня в ток-шоу «Социальная дистанция» — кинокритик Антон Долин.
#taketwoknees
Что означает хештег #taketwoknees и каким образом классические музыканты выражают свою солидарность с движением BLM – «Жизни чернокожих важны»?
Счет в миллион долларов
Ранее СМИ Сиэтла рассказывали историю о местном жителе Майкле Флоре, победившем в 70-летнем возрасте коронавирус. Теперь Флор вновь оказался в центре внимания СМИ, но на этот раз – из-за гигантского счета, выставленного за услуги больницы.
-
Русская служба «Голоса Америки»
Нравится
Буду следить
Подписка
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет