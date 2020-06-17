VOAэкспресс 16 июня 2020

17.06.2020, 2:55, Новости дня

Реформа полиции

Президент Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции, предусматривающий совершенствование программ аттестации и подготовки полицейских, а также расширение возможностей в сфере охраны психического здоровья.

Правда, мнения о принятом указе среди политиков разделились. Демократы в ответ заявили, что предпринятые Трампом меры недостаточны, подчеркнув, что разрабатывают «закон имени Джорджа Флойда о справедливости в полицейской деятельности».

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«Социальная дистанция». Антон Долин

Старое кино в свете новой этики. Что нам делать с «Унесенными ветром» и другими фильмами? Сегодня в ток-шоу «Социальная дистанция» — кинокритик Антон Долин.

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#taketwoknees

Что означает хештег #taketwoknees и каким образом классические музыканты выражают свою солидарность с движением BLM – «Жизни чернокожих важны»?

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Счет в миллион долларов

Ранее СМИ Сиэтла рассказывали историю о местном жителе Майкле Флоре, победившем в 70-летнем возрасте коронавирус. Теперь Флор вновь оказался в центре внимания СМИ, но на этот раз – из-за гигантского счета, выставленного за услуги больницы. ⁣