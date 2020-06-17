 

Украина направила генсеку ООН жалобу на «насильственную паспортизацию» крымчан

17.06.2020, 2:48, Новости дня

Украина направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с жалобой на «насильственную выдачу российских паспортов» жителям Крыма, сообщило «Укринформ».

В письме постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обвиняет Россию в «насильственной выдаче российских паспортов» жителям Крыма, в связи с чем просит генсека ООН отреагировать на «нарушение норм международного права», передает ТАСС.

Напомним, в марте 2014 года после государственного переворота на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларации о независимости республики. 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого 96,77% избирателей республики и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией.

18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, которые затем ратифицировали Госдума и Совет Федерации. Конституционный суд РФ единогласно признал законность документов.

Согласно закону о приеме Крыма и Севастополя в состав РФ, жители республики автоматически стали гражданами России.

При этом Украина отказалась признать результаты волеизъявления крымчан. В октябре 2019 года спикер запрещенного в РФ «Правого сектора»* Артем Скоропадский призвал устроить массовое выселение не поддерживающих Украину людей из Крыма и Донбасса.



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