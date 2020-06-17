 

Мнение: Вылазка на территорию США

17.06.2020, 2:45, Разное

Разведгруппа Автономной Зоны Стэтла ведет разведку на территории США и поясняет местным за новый облик Сиэтла.

Так как это была пока еще территория США, полиция ответила на вызов и приняла заявление. Звонки из АЗС полиция игнорирует и туда не выезжает. Варлорд SoundCloud продолжает укреплять свою власть, раздавая оружие, в том числе и подросткам.Некоторые бизнесмены уже сошласились платить за защиту, внося свой вклад в обеспечение сил безопасности Автогомной Зоны Сиэтла.

У АЗС, кстати, как у любого уважающего себя непризнанного государства появилась своя символика.

Американские неонацисты придумали коварный план по победе над АЗС. Приносить на пункты приема еды отравленные продукты, которые должны содержать яд, наркотики или слабительное. Тему оперативно удалили, но осадочек остался. На фоне импотенции органов власти Сиэтла и полиции, на первый план выходят самые разнообразные отморозки.

Источник: Colonel Cassad



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