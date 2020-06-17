На остров Ольхон снова будут летать пассажирские самолеты

17.06.2020, 2:40, Новости дня

Авиакомпания "Сила" возобновляет пассажирское сообщение с островом Ольхон. Первый самолет по маршруту Улан-Удэ — Хужир будет запущен 19 июня. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск".

Рейсы будут летать два раза в неделю — в пятницу и субботу. В настоящий момент график составлен до конца июля. Напомним, ранее полеты были отменены из-за распространения COVID-19 в регионах.

Следует отметить, что данный маршрут был открыт еще в сентябре прошлого года и субсидируется федеральными властями.

Текст:

ГТРК "Иркутск"