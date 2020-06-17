 

Почти не ест и похудел: адвокат Ефремова рассказал о его состоянии

17.06.2020, 2:40, Новости дня

В настоящее время Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Он не имеет возможности лично общаться с прессой. За него это может сделать адвокат. Эльман Пашаев рассказал, в каком состоянии сейчас пребывает артист.

Адвокат отметил, что Ефремов крайне тяжело переживает сложившуюся ситуацию. Артист не находит себе места, почти не ест и за неделю похудел на шесть килограммов. "Морально очень страдает", — сообщил Пашаев.

По словам адвоката, Михаил Ефремов до роковой аварии никогда не садился пьяным за руль. То, что он сделал это в день ДТП, связано со смертью его близкого друга. Артисту якобы позвонили и попросили срочно приехать.

Эльман Пашаев рассказал, что Ефремов после ДТП сразу связался с подругой и потребовал, чтобы та немедленно нашла лучших врачей и лекарства для пострадавшего. Артист приказал не жалеть никаких денег, поскольку он порядочный человек. Адвокат привел в пример факт, согласно которому Ефремов до этого вылечил не одного ребенка от рака за собственные средства.

Пашаев обратил внимание на то, что они действуют в рамках закона. Ефремов изначально категорично хотел, чтобы его отправили в СИЗО, а не под домашний арест. Адвокат снова подчеркнул, что артист пытался трижды извиниться перед семьей погибшего, но журналисты не показывали этот момент, сообщает StarHit.

По словам Пашаева, с Ефремовым в квартире находятся его жена и трое детей, которые поддерживают его.

Напомним, трагическая авария произошла в центре Москвы 8 июня. Ефремов, будучи пьяным, выехал на встречную полосу. Его джип врезался в фургон Lada. Пострадавший водитель погиб.



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