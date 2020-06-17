 

Минюст США требует через суд запрета на издание мемуаров экс-помощника Трампа

17.06.2020, 2:40, Новости дня

В базе данных федерального суда округа Колумбия Вашингтона появилось исковое заявление Министерства юстиции США против бывшего помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров о работе в Белом доме.

Американские власти вменяют Болтону нарушение обязательств (раскрытие секретной информации), которые он должен был выполнять, став помощником президента. Именно поэтому, по мнению минюста США, суд должен наложить запрет на издание мемуаров Болтона в связи с возможным обнародованием секретной информации.

В иске утверждается, что в книге много секретной информации. Кроме того, сторона обвинения сообщила, что ответчик отказался от проверки книги, самостоятельно приняв решение об обнародовании каких-то фактов, передает ТАСС.

Иная позиция у правозащитников. По мнению организации "Американский союз защиты гражданских свобод", попытка нынешних властей запретить публикацию мемуаров Джона Болтона потерпит фиаско.

Тем временем президент Трамп считает, что компетентные органы должны привлечь Болтона к уголовной ответственности, если в соответствии с требованиями юристов американского правительства он не удалит из книги некоторые факты.

В марте 2018 года Болтон был назначен президентом Трампом помощником по нацбезопасности. Через полтора года он был отправлен в отставку.

 



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