 

Соперница Лукашенко на президентских выборах сообщила о поступивших угрозах

17.06.2020, 2:18, Разное

Светлана Тихановская собрала 100 тысяч подписей, необходимых для выдвижения кандидатом на выборах – 2020. На днях она услышала угрозы в свой адрес.

По словам Тихановской, ей позвонили и предупредили, что она должна прекратить участие в предвыборной гонке. Неизвестный угрожал детям, добавила она.

Тихановская может выйти из президентской гонки. “Передо мной стоит выбор – дети или дальнейшая борьба. Думаю, мой выбор будет очевиден”, – заявила она 16 июня.

Светлана подключилась к предвыборной кампании после того, как ее супруга задержали в конце мая из-за пикета в Гродно. Его обвинили в организации беспорядков.

Спустя несколько дней на даче Тихановских прошли обыски. Сообщалось, что оперативники изъяли 900 тысяч долларов.

Светлана Тихановская рассказывает об угрозах в свой адрес.

«Если бы Сергей был на свободе, он бы сказал вам не сдаваться». pic.twitter.com/3i7Dp5zl57

— TUT.BY (@tutby) June 16, 2020

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Александр Лукашенко идет на шестой срок. Наиболее сильные конкуренты Батьки – бывший посол Белоруссии в США Валерий Цепкало и банкир Виктор Бабарико.

Поставить подписи за альтернативных кандидатов в городах республики выстраиваются многокилометровые очереди. Периодически происходят митинги. Несогласные с политикой руководства страны призывают Александра Лукашенко уйти в отставку.



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