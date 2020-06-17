У подросшего сына Лазарева нашли черты Гагариной

17.06.2020, 2:18, Разное

Популярный исполнитель воспитывает двоих детей: сына Никиту и дочь Аню. Имя матери наследников Сергей Лазарев держит в секрете. Такая скрытность разжигает любопытство поклонников. Они делятся своими догадками в Сети.

Недавно одна из пользовательниц заявила, что у сына артиста есть общие черты с певицей Полиной Гагариной. К такому выводу она пришла после публикации звездой свежей фотографии с наследником. В кадре мальчик улыбается и обнимает отца.

С поклонницей согласились другие пользователи. “Очень похож на Гагарину”, “Точно, я тоже так подумала”, “Я думала, я одна это заметила”, – написали они. Одна из подписчиц им возразила. “А мне кажется, что малыш похож на Сабину Пантус”, – высказала мнение комментатор.

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Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 15 Июн 2020 в 6:36 PDT

Другие пользователи обратили внимание, что сын Сергея Лазарева подрос. “Никита совсем уже большой стал, как же быстро растут детки”, “Папа и сын разбивают сердца девушек всех возрастов”, “Любящие папа и сын. Что может быть прекраснее”, “Какие хорошие!” – отметили они.

В недавнем интервью для “Дни.ру” исполнитель рассказал, что во время карантина проводил много времени с детьми. “Мы постоянно что-то придумываем, лепим, режем”, – поделился он. Сергей Лазарев добавил, что старается не ругать, но и не баловать наследников.