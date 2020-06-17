 

На границе с Китаем в боестолкновении погибло 20 военных Индии – СМИ

17.06.2020, 2:11, Новости дня

15 июня в результате боестолкновения между индийскими и китайскими военными на линии фактического контроля на границе двух стран погибло 20 военнослужащих из Индии. Об этом со ссылкой на источники сообщило 17 июня издание Hindustan Times.

Изначально индийская армия объявила о гибели трех человек – двух солдат и командира батальона пехоты. Позже индийские военные уточнили, что при исполнении служебных обязанностей были серьезно ранены и скончались еще 17 человек. Их состояние усугубилось низкими температурами в высокогорном районе инцидента.

Потери якобы есть и со стороны военных Китая, но точных цифр предоставлено не было.

МИД Индии объяснил произошедшее попыткой Китая “изменить статус-кво” в регионе, но не указал, в чем именно заключалась эта попытка.

ВВС отмечает, что последний раз стороны обменивались огневыми ударами в этом районе границы еще в 1975 году, тогда жертвами столкновения стали четверо индийских военных.

Линия фактического контроля на границе с Китаем была проведена по итогам конфликта 1962 года, в котором Индия потерпела поражение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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