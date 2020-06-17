«Капиталисты оказались умнее Оруэлла»

17.06.2020, 2:00, Разное

Глава СПЧ вслед за Михалковым заявил о планах Билла Гейтса по чипированию людей.

Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев поддержал идею, что основатель Microsoft Билл Гейтс разрабатывает систему по массовому чипированию людей. Говорившего об этом режиссера Никиту Михалкова незаслуженно назвали «мракобесом», считает он, допуская, что чипы будут использоваться для социального рейтинга, а не для сокращения человечества, как в версии Михалкова.

«Помните, был такой патент Билла Гейтса с тремя шестерками? — сказал Фадеев в эфире программы "Умные парни" на радиостанции "Говорит Москва". — Апрельский патент, 060606 его номер. И столько шума. Никита Михалков по этому поводу выступил, и на него обрушились, вот он, противник прогресса, мракобес Михалков».

«Вот у вас на экране появляется реклама, например, и камера следит, если ваши глаза, зрачки бегают правильным образом, — пояснил Фадеев. — Или политический текст появляется, и датчики следят за тем, как вы читаете. Если в соответствии с алгоритмом системы она принимает решение, что вы действуете правильно, вам на счет капает криптовалюта. Если вы действуете неправильно, ну, извини, копеечка прошла мимо <..> Китайцы действуют так же, у них вот эта система жесткая социального рейтингования».

По его словам, подобное якобы возможно и в России: «Замечу, в программе развития московской искусственного интеллекта, там чипирование предполагается». Предположительно, речь идет о пятилетнем правовом режиме в Москве для внедрения технологий искусственного интеллекта, который вступит в силу с 1 июля. Упоминаний о чипировании там нет.

«Эти капиталисты оказываются умнее, чем интеллектуалы-писатели,

чем интеллигенция, вспоминая того же Оруэлла. Потому что они предполагали наказание в своих антиутопиях, — подвел итог глава СПЧ. — А капиталисты, они хитрее оказались: если ты себя правильно ведешь, тебе копеечка капает. А человек слаб, хочет же копеечку. А если он неправильно себя ведет, ну извини, ничего не получишь».

Ранее Генпрокуратура уже неоднократно признавала фейк-ньюс материалы о чипировании людей под видом вакцинации от коронавируса. «Мы с вами обсуждаем не какие-то слухи, а мы обсуждаем факт, — ответил Фадеев предупредившей его об этом журналистке радиостанции. — И здесь не может быть никакого фейкньюса. Любой может прочитать, это открытые данные, это зарегистрированный патент».

В самом патенте речь шла о схеме криптовалютной системы, которая может ставить перед пользователем задачи и следить за их выполнением с помощью некого гаджета, связанного с сервером криптовалюты. Способы организации работы датчиков не указывались, об использовании чипов речи не было.

Михалков в снятой с эфира «России-1» передаче говорил, что с помощью чипирования Гейтс, также вложившийся в разработку вакцины от COVID-19, якобы планирует сокращение человечества, которое потребляет слишком много ресурсов. «Невозможно опровергнуть, потому что это так глупо», — комментировал многочисленные теории заговора о чипировании через вакцину от COVID-19 сам Гейтс.

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