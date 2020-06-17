Иммунитету помогают развитие мышцы

17.06.2020, 1:45, Новости дня

Ученые рассказали, что для производства новых иммунных клеток, количество которых во время длительной болезни уменьшается, развитая скелетная мускулатура очень необходима.

Специалисты предположили, что ослабление функций Т-клеток и снижение массы тела во время болезни связаны между собой. Для подтверждения гипотезы во время нового эксперимента немецкие ученые заражали мышей опасной вирусной инфекцией.

После ученые проанализировали экспрессию генов в скелетных мышцах грызунов. Во время этого процесса организм из генов производит РНК или белки. Обнаружилось, что мышечные клетки при хронических инфекциях выделяли гораздо больше специального вещества, которое регулирует активацию и образование Т-лимфоцитов. Также выяснилось, что грызуны с большей мышечной массой гораздо лучше справлялись с болезнью, чем особи со слабой мускулатурой.