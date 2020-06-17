Розничные продажи в США выросли в мае почти на 18%

17.06.2020, 1:42, Новости дня

Американцы в мае начали совершать больше покупок: резкий рост был отмечен в сфере розничных продаж – в сравнении с апрелем они выросли на 17,7%, сообщило во вторник Министерство торговли. Эта цифра в два раза превысила прогнозы экономистов и является рекордным месячным ростом продаж с 1992 года.

В мае выросли все категории розничных продаж: сектор продаж легковых и грузовых автомобилей продемонстрировал рост в 44%, рестораны – 29%, существенно выросли продажи одежды и мебели.

При этом в сравнении с тем же периодом прошлого года розничные продажи снизились на 6,1% – экономика продолжает ощущать воздействие кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Рост розничных продаж в мае позволяет предположить, что американская экономика может восстановиться быстрее, чем предсказывали некоторые экономисты.