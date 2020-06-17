Отбывший срок в США российский программист Лисов возвращается в Россию

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17.06.2020, 1:25, Новости дня

Адвокат Аркадий Бух​​​ сообщил, что его подзащитный, россиянин Станислав Лисов, отбывший в США срок по обвинению в кибермошенничестве, 16 июня должен вылететь из Нью-Йорка домой вывозным рейсом "Аэрофлота".

Бух выразил надежду, что "никаких сюрпризов" не произойдет и все будет хорошо. Он проводил в аэропорт Лисова, где попрощался с ним, передает РИА Новости.

Адвокат рассказал, что пребывание в иммиграционной тюрьме в ожидании депортации ограничилось всего несколькими днями, и это большая удача. Как правило, ожидание там может длиться месяцами.

Процедура депортации предусматривает, что Лисов останется под арестом до его передачи российским властям. Неизвестно будет ли его сопровождать агент американских правоохранительных органов, как это происходит в случае депортации после отбытия наказания.

Аркадий Бух выразил большую благодарность российскому посольству за "хорошую работу", а также отметил, что "повезло с иммиграционным офицером, он очень нормальный человек".

В ноябре 2019 года судом Нью-Йорка россиянин Станислав Лисов был приговорен к четырем годам заключения и штрафу почти в 500 тысяч долларов за кражу более 850 тысяч долларов со счетов в американских банках с помощью "трояна" NeverQuest и за попытку украсть еще 4,4 миллиона долларов. Лисову был засчитан срок содержания под стражей с января 2017 года, когда его задержали в Испании.

 



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