На сайте Минобороны появился раздел о юбилейных парадах Победы

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17.06.2020, 1:25, Новости дня

На сайте Минобороны появился мультимедийный раздел о юбилейных парадах Победы. Они пройдут в 28 российских городах 24 июня.

Посетители портала могут узнать, сколько участников и военной техники пройдут маршем в том или ином городе, а также где и во сколько будет праздничный салют, передает телеканал "Россия 24".

Также есть графика с прохождением пеших и механизированных колонн в Москве, информация по полету авиации, здесь же расписание всех тренировок до 24 июня.

На сайте даже есть сведения об иностранных делегациях, которые также будут участвовать в Параде. Всего их 13, среди них Армения, Узбекистан, Индия, Казахстан, Сербия.



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