На Украине националист порвал в суде постановление об аресте

17.06.2020, 1:25, Новости дня

На Украине новый скандал. Поводом стало дело Сергея Стерненко — сторонника экстремистской идеологии, обвиняемого в убийстве. В группе его поддержки оказались не только уличные радикалы, которые пытались сорвать судебный процесс, но и известные политики.

Только не расходитесь – это и есть главный аргумент Сергея Стерненко. За него толпа, значит он прав – такой принцип по-прежнему отлично работает на Украине в любых делах.

Казалось бы, дело Стерненко – бытовая драка. В 2018 году он убил одного и ранил другого человека. По словам самого Стерненко, они напали на него и его девушку. Дальше вроде все понятно — превышение допустимой самообороны. Стерненко и девушка не пострадали, а вот оппоненты пострадали. Но это если бы нападавший был обычным гражданином, а он – глава местного отделения "Правого сектора" (организация запрещена в России).

Итог: за два года правоохранители Одессы провели 17 экспертиз, но не решились признать факт убийства: в итоге дело передали в Киев, в СБУ. И вот накануне оно было рассмотрено в столице. 11 часов шло заседание; суд постановил – домашний арест, но Стерненко сам себе закон, он просто порвал постановление.

Один из аргументов против – прописан Стерненко в воинской части, куда якобы не сможет войти, но главное, с его слов, не это. В каждой речи и интервью он повторяет, что будет бороться за свои права; какие? Это отдельный вопрос. По практически любому уголовному кодексу он не прав, но это не останавливает ни националистов, ни депутатов Рады.

Партия Порошенко уже выступила в поддержку радикала. То же сделала и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. "Я хотела бы четко и ясно заявить о позиции нашей команды партии "Батькивщина" в поддержку Сергея Стерненко. Я считаю, что террор против патриотов недопустим. И все, что происходит вокруг этого, выглядит позорно и недостойно Украины", — заявил она.

А вот партия Зеленского выражается иначе и действия Стерненко демократическим поведением не считают и осуждают.

"Человек не имеет права прилюдно рвать решение суда, даже если он с ним не согласен. Те люди, которые будут убеждать нас, что он имеет на это право, сегодня действуют деструктивно относительно национальных интересов Украины. Наш национальный интерес — это верховенство права и верховенство закона. Даже если есть нарушения и человек считает, что государство не оберегает его права и свободу, никто не даёт право нарушать закон", — заявил Ирина Верещук, член партии "Слуга народа".

Пока депутаты выясняют отношения в Раде и перед камерами, Стерненко продолжает выступать на улицах в качестве очередной записной жертвы режима. С переменным успехом на эту же роль, сталкиваясь с полицией, пытаются претендовать его девушка и другие сторонники, но никакая поддержка масс не отменяет двух фактов – убийства одного человека и нанесения тяжких телесных повреждений другому.