Минобороны объявило о начале клинических испытаний вакцины от коронавируса

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17.06.2020, 1:08, Новости дня

Минобороны РФ и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступают к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции, сообщили в Минобороны.

«Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи приступает к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции», – приводит сообщение Минобороны ТАСС.

В военном ведомстве сообщили, что «Минздравом РФ выдано разрешение на проведение клинических исследований, согласованы количественные и качественные параметры выборки добровольцев, включая соотношение военнослужащих и гражданских, которым будет введена новая вакцина».

«В ближайшее время, по завершении двухнедельной изоляции, будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой – проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины», – подчеркнули в Минобороны.

В минувшую субботу вице-премьер Татьяна Голикова назвала плановые сроки регистрации первых вакцин от коронавируса в России.

Отметим, в ВОЗ предупреждали, что отказ граждан делать прививки от коронавируса в случае создания доступной вакцины может иметь опасные последствия и нивелировать достигнутые успехи в борьбе с пандемией. В то же время вирусолог не увидел необходимости в вакцинации от COVID-19 «всех подряд».



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